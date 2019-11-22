《韩美日情报共享协议》今午夜废止 韩再开国安会检讨 日美劝慎行

韩国青瓦台22日下午召开国家安全保障会议（NSC），讨论有关《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）终止的最终立场。该军事情报交流协议今天午夜时刻届满，如没有续签将立即生效作废。韩国将终止此协议责任归咎于日本贸易打击，美国以及日本均劝韩国谨慎决定。

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据韩联社今天报道说，韩青瓦台开国安会议将就韩日军情协定做最终决定。该报道说，青瓦台将在当天的会议上讨论是否决定终止，在获得总统文在寅的批准后发表最终立场。外交部长官康京和、国防部长官郑景斗、国务调整室长卢炯旭等出席会议。统一部长官金炼铁由于正对美国进行访问，由次官徐虎代为出席。青瓦台相关人士在接受韩联社记者的电话采访时表示，包括是否举行国家安全保障会议在内，内容一律不对外公开。

《韩日军事情报保护协定》将于23日零时终止。青瓦台和政府的立场是，重新讨论是否终止《韩日军事情报保护协定》的前提条件是日方转变态度，并将为此尽最大努力。但从目前来看，发生戏剧性逆转的可能性较小。

文在寅当天上午在忠清南道天安市举行的MEMC韩国第二工厂竣工仪式上发表讲话时强调，韩国半导体产业的竞争力，加上稳定的材料、零部件、设备供应链，谁也无法撼动我们的地位。

分析认为，文在寅在离《韩日军事情报保护协定》结束只剩下一天的情况下访问因日本限贸导致供货量短缺的半导体核心材料厂商，实际上是宣布终止《韩日军事情报保护协定》。但据悉，韩日两国仍在进行磋商，协调立场直到最后一刻，因此也不能排除改变原有立场的可能性。

据朝鲜日报稍早报道说，韩国总统文在寅19日在“国民发问，2019年与国民对话”中谈及即将于22日凌晨到期的《韩日军事情报保护协定》（GSOMIA）表示：“GSOMIA废止是因日本而起的。”他表示：“韩国在日本安保上起到了绝大部分的防波堤作用”，“而日本却在出台出口限制措施时，给出了‘韩国在安保上不可信’的理由。”

文在寅表示：“（日本称）因为出口到韩国的半导体材料有可能流入朝鲜等地，成为多重杀伤性武器，所以不再相信韩国”，“既然在安保上不可信，却还要求共享军事情报，这样的态度是自相矛盾的。”他还表示：“这样的疑惑本身就是荒诞无稽的，假使（日本）有这样的疑虑，可以要求韩国加强对出口物资的管制，或者加强韩日之间的沟通，却在没有任何事前要求的情况下，某一天突然出台了限制出口的措施”，“我们只是摆出了我们应该有的态度。”重申了如果日本不解除对韩国的出口限制措施则不会延长GSOMIA的原有立场。

但文在寅表示：“如果能在最后避免GSOMIA废止的情况，将同日本一起努力。”他还指出：“虽然韩国安保的核心是韩美同盟，但韩美日安保合作也至关重要”，“即使GSOMIA废止，也将持续进行安保上的合作。”换言之，如果GSOMIA废止，将以《韩美日情报共享协议》（TISA）予以代替。但美国政府和专家认为，TISA在安保合作方面存在一定的局限性，GSOMIA废止不仅影响韩国，还将有损美国的国家利益，因此提出反对。

朝鲜日报的报道说，《韩日军事情报保护协定》即将于22日零点结束，日本政府再次要求韩国理智应对。该报道透露，眼看GSOMIA的废止势在必行，在淡化协定意义的意图异常明显的情况下，日本首相安倍晋三声称，韩日之间的谈判正在持续进行。

报道引述《NHK》21日消息称，日本防卫大臣河野太郎当天上午在众议院外交防卫委员会会议上，就“如果GSOMIA废止，韩国向日本要求朝鲜的导弹情报，是否会提供”的问题，即刻回应称：“关于GSOMIA（到期）以后的事，很难通过预判给予回答。”他还表示：“我们正要求韩国理智应对，以确保无论在何种情况下，美日、韩美日都能够联手应对朝鲜局势。”