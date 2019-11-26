罗马教皇访日贯彻反核立场

从23日开始访问日本的罗马教皇方济各，26日结束了对日本的访问，从羽田机场飞离日本。

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26日午前，方济各在日本东京的上智大学发表演说，表示对所有的日本人对他热情洋溢的欢迎表示衷心的感谢。

25日，日本各界欢迎方济各访问日本的大规模弥撒在东京巨蛋举行，约有5万人参加。方济各在访问广岛和长崎时呼吁彻底废除核武器，他在25日与东日本大地震灾民会面时则强调，和平利用核能也伴随着“巨大危险性”，对原子能的继续使用表示担心，他说：我们是地球的一部分，环境的一部分，所有一切都是互相关联的，首先是天然资源的使用，而且有关将来的能源来源，需要作出有勇气的重大决断。2015年，他引用《圣经·旧约》中的巴比伦塔为例指出“（人类）打算建造通天之塔，其实是试图招致自身的毁灭。”罗马教廷（梵蒂冈）未曾就核电站表明立场。但是有舆论认为教皇这番话暗示着福岛核事故和1986年的切尔诺贝利核电站事故等给人类带来的灾难，对人类发展核能能源，无限榨取自然敲响了警钟。

教皇日本时间25日晚与日本首相安倍晋三举行会谈，然后在首相官邸大厅中召开的与首相及各国大使的集会中发表讲话时言及在广岛、长崎投下核武器一事，他指出：为了使破坏不再重演，为了阻止悲剧的再来，愿意推进必要的所有的斡旋工作。

日本德仁天皇25日在皇宫宫殿会见了罗马教皇方济各。天皇表示：“很高兴能与您见面”，“您访问了长崎、广岛，今天还与东日本大地震的灾民会面，谨表示衷心的感谢”。