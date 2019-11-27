漏洞丑闻? 韩国国防没有监测到金正恩海岸炮击

韩国军方当局在延坪岛炮击挑衅9周年的23日，通过音响对朝鲜的海岸炮射击进行了探测，但完全未能确认射击方向、发数、坠落地点等。据悉，尽管韩国启动了通信监听等特殊情报（SI）网，但尚未掌握国务委员金正恩访问海岸炮台的事实。军方前一天称“对朝情报是保密事项”，没有公开相关信息。但随着军方未能发现此次挑衅的事实被曝光，有人批评在去年“9.19韩朝军事协议”之后，对朝监视和情报体系出现了漏洞。朝鲜日报指韩国总统文在寅25日没有特别提及朝鲜发射海岸炮违反9.19军事协议一事。

广告 继续浏览后续

据朝鲜日报今天报道说，韩国军方未能探测到任何朝鲜海岸炮射击。据悉，韩国军方当局在延坪岛炮击挑衅9周年的23日，通过音响对朝鲜的海岸炮射击进行了探测，但完全未能确认射击方向、发数、坠落地点等。

据韩国国防情报本部26日向国会国防委员会自由韩国党议员白承周报告的内容显示，韩国军方23日上午通过音响探测设备发现了朝鲜炮击的音源，但没有掌握炮击具体情报的情况。朝鲜25日报道金正恩访问黄海南道昌麟岛海岸炮队的消息后，韩国才确认了射击的事实。情报本部报告称：“很难确定射击方向、弹着点和发数。”

关于朝鲜此次明显违反韩朝军事协议的炮击挑衅，韩国国防部表示：“26日向朝方就海岸炮射击行为进行了口头抗议，发送了抗议信。”但国防部没有用作为官方文件的电话通知文，而是用传真发送了抗议文。

朝鲜日报报道说，韩国总统文在寅不提朝鲜挑衅，只是反复“包容朝鲜“。文在寅25日没有特别提及朝鲜发射海岸炮违反9.19军事协议一事。文在寅当天出席韩国和东盟CEO峰会时表示：“希望东盟在东盟地区论坛（ARF）上接纳朝鲜为共同体的一员，继续发扬包容精神。”朝鲜从2000年开始参加由东盟主办的ARF，这是朝鲜唯一参加的一个多边安全会议。

据文在寅说：“为了实现韩半岛的完全无核化和持久和平，只要顺利度过第三次朝美首脑会谈等今后的难关，东亚将真正成为一个共同体。”文在寅当天邀请朝鲜领导人金正恩出席在釜山开幕的韩国与东盟特别峰会，但朝鲜拒绝了文在寅的“亲笔信邀请”。

该报道说，此前，韩国统一部于22日制作了题为《美利坚合众国与东盟特别峰会》的卡片新闻，刊登了文在寅和金正恩握手的背影。朝鲜在统一部公开卡片新闻前一天的21日公开了金正恩收到文在寅邀请亲笔信的内容，在“拒绝出席”的同时谴责了韩国。有人提出，韩国政府可能是对已经告吹的金正恩釜山之行心存留恋，或者是明知朝鲜会拒绝邀请还是制作了新闻。统一部在卡片新闻中介绍东盟峰会时称：“希望通过加强与东盟各国的交流，增强韩朝交流合作，实现韩半岛和平。”

此外，韩国统一部发言人李相旻在当天的新闻发布会上表示：“上周访美的统一部长官金炼铁向美方充分说明了金刚山旅游的问题。”就金炼铁关于重启金刚山旅游的发言，外电纷纷报道称：“金炼铁推翻了履行对朝制裁的原有立场。”统一部说：“这是在强调原则性立场。关于履行对朝制裁，韩美立场一致。”