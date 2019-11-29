金正恩对感恩节送给特朗普射导弹礼物很满意

朝鲜官媒透露，朝鲜领导人金正恩对最新一次超大型多管火箭发射系统的成功试射表示“非常满意”。朝鲜官方并说这是送给特朗普的感恩节提醒礼包。据专家认为，此次试射显示出朝鲜火箭发射系统及发射人员的表现均有改善。

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据路透社今天报道说，朝鲜在感恩节给美国送“提醒礼包”，试射的导弹威力更强。

根据韩国联合参谋本部(JCS)在一份简报中称，朝鲜周四向其东部海域发射了两枚短程发射体，这似乎是继此前三次试射之后，朝鲜对其新型多管火箭发射系统进行的的最新一次试射。

此次对所谓KN-25导弹的最新试射，是在感恩节当天提醒美国别忘年底大限。金正恩为华盛顿设定美朝谈判年底期限，要求美方在核谈判中表现出更大的灵活性。

自从KN-25在8月首次发射以来，一连串的试射显示，朝鲜从移动发射平台上迅速发射多管火箭的能力在稳步改善。

该报道引述专家表示，有了这样的能力，万一发生战争，朝鲜的火箭部队更加有可能迅速部署、发射，并在被韩军或美军盯上前转移。据詹姆斯马丁核不扩散研究中心导弹研究人员Jeffrey Lewis在推特上表示，“发射速度越快，就越能够及早躲避反击。”

据韩国军方表示，KN-25在8月和9月的最初两次试射时，发射间隔分别为17和19分钟。到了10月底，发射间隔缩短为三分钟；周四时两枚导弹的发射仅间隔约30秒。

据JCS，此次导弹飞行了380公里，最高飞行高度为97公里，几乎整个韩国都在射程内。

据朝鲜中央通讯社(KCNA)周五说，朝鲜领导人金正恩指导了一次超大型多管火箭发射系统的“成功试射”，并表示“非常满意”。朝鲜官方媒体朝中社证实，这次发射的目的是最终检验这种武器的作战应用，试射结果证明了其“军事和技术优势以及坚固的可靠性”。