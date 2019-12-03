美国警告朝鲜不要向日本发射导弹

据美国之音3日报道，美国国防部12月3日警告朝鲜，要停止其扬言向日本发射弹道导弹的挑衅行为，重新回到谈判桌上来。

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朝鲜外交部11月30日曾以负责日本事务副局长的名义，发表了警告将发射弹道导弹的文章。

有关朝鲜11月28日的超大型火箭炮连发试射，日本方面从射程和轨道出发，分析称是弹道导弹发射，并称违反联合国安理会决议。安倍首相在11月28日，在朝鲜发射飞翔体之后，主持召开国家安全保障会议（NSC），在会议上安倍指出：朝鲜接二连三发射弹道导弹，这不仅是对我国，也是对国际社会的深刻挑战。

为此朝鲜副局长文章中指出：“唯独安倍硬说是导弹，大闹一场”，说安倍首相是一个“完完全全的大傻瓜”文章还警告称“真正的弹道导弹到底是什么样的？可能会在不远的地方，也可能是非常近的地方能够看到。”。

而美国国防部相关人士指出：我们要求朝鲜与挑衅行为保持距离，要求其遵守伴随着联合国安理会决议的义务。

这位人士继续指出：为了达到朝鲜的完全无核化，我们要求朝鲜持续发挥自己的作用，并回归实质上的交涉。

他指出：特朗普总统正在专心于完成美朝关系的完全的变化、恒久的和平及完全的非核化这一新加坡首脑会谈的约定。