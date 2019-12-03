金正恩重建祖先发祥地 为三池渊新城剪彩

朝鲜领导人金正恩12月2日在中朝边境附近为刚竣工的新城三池渊新城剪彩。三池渊有朝鲜“革命圣地”之称，行政区域包含象征金正恩家族“白头血统”的白头山，是朝鲜宣传当中金正恩之父金正日的诞生地。金正恩要把这里建成一个社会主义的城市乌托邦。

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平然斥巨资重建的三池渊新城是中朝边境省份的首府。新城内有一座介绍革命活动的博物馆和一个冬季训练的体育场。还有一万所居民住宅和一个蓝莓罐头和马铃薯加工场。这两样东西是当地盛产的土特产。

三池渊新城建设项目占地数百公顷，包括修建一条通向惠山市(Hyesan)的铁路。金正恩本人深度参与这座城市的翻修项目。他曾多次亲临监工。今年10月他在白头山上骑马奔驰的照片，被认为是在视察此地时拍的。

据法新社引述朝中社周二的电稿介绍，金正恩将身心扑在革命圣地三池渊的建设上面，他要把这里建设成一个社会主义的城市乌托邦。

联合国因朝鲜开发核武器和弹道导弹而多次通过决议对平壤实施经济制裁，严重影响了朝鲜的经济活动。而朝中社则表示，三池渊的建设展现了朝鲜抵抗制裁的韧性。朝中社说，尽管有困难，朝鲜人民仍然朝着自己选择的道路坚定不移的向前走。

法新社说，在今年二月河内特金会失败之后，此时正值美朝谈判陷入僵局。据韩联社说，金正恩每临政治外交重要关头，都会造访这里，做出重大政治决断。

2017年11月29日朝鲜发射洲际导弹“火星-15”并宣布完成核武装后，金正恩于同年12月造访三池渊和白头山。在朝美无核化磋商进入僵局的今年10月，金正恩骑白马登白头山时强调说：敌人越是压迫，我们越要拿出自力更生的精神活得更好。

昨天出席三池渊竣工仪式的朝鲜高官包括：朝鲜国务委员会第一副委员长兼最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、国务委员会副委员长朴奉珠、内阁总理金在龙、劳动党副委员长吴秀容、内阁副总理董正浩等陪同出席。

崔龙海在致辞时表示，三池渊郡邑地区建设完工展现出党和人民浑然一体不可抗拒的威力以及朝鲜自主发展的无穷潜力。他要求积极推进邑地区第三期工程，争取在劳动党建党75周年前完工。