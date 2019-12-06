特朗普威胁从韩国撤军 费用四轮谈判无果

韩美之间旨在确定明年防卫费分担金的第四次交涉未能缩小分歧。韩美谈判小组继前一天在美国国务院大楼举行会议后，当天在华盛顿某地举行了为期两天的非公开会议。据悉，美方主张将现有的3个分担金项目增加至4个，并把分担金规模增加到了今年的5倍，而韩方表示不能接受这一提议。美国总统特朗普对韩国警告，美军驻扎或撤走均有可能。

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据朝鲜日报今天报道，韩美第四轮防卫费谈判也未能拉近立场。韩美之间旨在确定明年防卫费分担金的第四次交涉未能缩小分歧。韩美谈判小组继前一天在美国国务院大楼举行会议后，当天在华盛顿某地举行了为期两天的非公开会议。据悉，美方主张将现有的3个分担金项目增加至4个，并把分担金规模增加到了今年的5倍，而韩方表示不能接受这一提议。

该报道说，本次的4日第四轮会议，距离上月18日至19日在首尔举行的第三轮会议因美方单方面宣布“中断谈判”而破裂后，仅过去了两周。韩国外交部官员5日说称：“第五轮会议将于本月中旬在首尔举行。”

据美国总统特朗普当天表示，如果北大西洋公约组织（NATO）的盟国不能遵守“相当于国内生产总值（GDP）2%的防卫费”，将“用贸易来对付”，表明了可能进行贸易报复。虽然这是对北约成员国的警告，但分析认为，这也是在韩美防卫费分担额谈判进行过程做出的发言，对韩国也会产生影响。

当天在举行北约首脑会议的伦敦，特朗普与29个北约成员国中符合“2%GDP防卫费”标准的英国、希腊、罗马尼亚等八国领导人共进午餐。白宫甚至使用了“与缴纳额2%的国家（two percenters）共进午餐”的名称。特朗普在会上表示：“如果他们（未达到GDP2%的国家）不采取（增加防卫费的）行动，我们将用贸易来对付他们。”

据朝鲜日报说，特朗普对韩国称：美军驻扎或撤走均有可能。

美国总统特朗普是在3日同时发表了针对韩国和朝鲜的发言。关于朝鲜暗示“年底时限将至”并撕毁向美国承诺的“重大措施”一事，特朗普提到了时隔近2年后“对朝鲜动武”的可能性。有人担心，如果美朝的僵局持续到年底，朝鲜重启核武器和导弹挑衅、美国采取军事应对的“强硬对强硬”的冲突局面将变成现实。对于驻韩美军是否符合美国安保利益的提问，他回答说：“可以讨论。（无论是驻扎还是撤离）两个方向都有可能。”外交界分析称：“驻韩美军存在撤走的可能性。”

报道说，在当天的记者招待会上，特朗普还针对因防卫费分担问题而和美国发生矛盾的韩国发表了讲话。被问到驻韩美军是否符合美国的安全利益时，他说：“（无论驻扎或撤离）两个方向都是有据可依的。如果驻韩美军继续驻扎，他们（韩国）应该更公正地分担负担。”这与最近美国国防部的一些人强烈否认缩减驻韩美军和撤军传言的立场存在很大差距。