美总统威胁对平壤动武 金正恩回击特朗普老糊涂

美国总统特朗普坚持说与朝鲜一号领导人金正恩去核会谈进展顺利的同时，忽然威胁也可以对朝鲜动武，引发朝鲜愤怒与回击。此前，特朗普将频发导弹的金正恩比作火箭人，而金正恩则回击特朗普是老糊涂。朝鲜官方说，“如果在当前这样的关键时刻再次使用这种会助长对抗气氛的语言和表达方式，那就真是老糊涂在犯糊涂了。”

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据路透社报道说，朝鲜再用“老糊涂”回击特朗普“火箭人”的比喻。据朝鲜一位高级外交官周四表示，美国总统特朗普对朝鲜动武的言论以及对领导人金正恩的比喻，如果是为了挑衅平壤，则将是“一个非常危险的挑战”。路透社引据朝鲜中央通讯社说，朝鲜外务省第一副相崔善姬在声明中表示，特朗普的言论有可能会使美朝关系回到两年前紧张时期。

2017年，两国领导人打起口水战，特朗普称呼金正恩是“火箭人”，朝鲜则抨击特朗普是“老糊涂”。周二特朗普再次称呼金正恩“火箭人”，并说美国保留对朝鲜使用军事力量的权利。

据朝鲜外务省第一副相崔善姬“如果这是故意为之...将是非常危险的挑战，”崔善姬表示，称特朗普的言论引发关切并有损朝鲜领导人的尊严。崔善姬说，“特朗普这些言论如果只是一时失言便罢，倘若是故意针对朝鲜的有计划挑衅，则另当别论，”她并称。

路透社说，崔善姬表示，朝鲜将密切关注特朗普是否会重复这样的言论。朝鲜外务省第一副相崔善姬说，“如果在当前这样的关键时刻再次使用这种会助长对抗气氛的语言和表达方式，那就真是老糊涂在犯糊涂了。”