韩国再向朝鲜提供巨额人道经济援助

韩国政府6日举行第309次南北交流合作促进协议会会议，并审议通过了向世界卫生组织“朝鲜母子保健援助项目”提供500万美元的方案，相关预算将从南北合作基金中划拨。部分观点质疑在朝鲜加剧军事紧张的情况下予以援助并不妥当。

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据韩联社今天报道说，韩拟通过世卫组织对朝提供500万美元保健援助。这笔款项将用于评估朝鲜产科·儿科医院及医科学院、开展医疗教育培训及配备其所需应急手术装备等。

据统一部表示，世卫组织一直与韩国政府讨论重启2014年停摆的该项目，并已与朝方充分讨论相关事宜。政府将尽早办理相关程序，期待该项目能降低朝鲜婴幼儿和产妇死亡率。

据联合国儿童基金会（UNICEF）2017年发布的数据，朝鲜不满五周岁儿童死亡率为15‰，达到韩国的近5倍。2015年世卫组织发布的统计显示，每10万名朝鲜妇女中就有82人因妊娠病死于孕产期，达到韩国的7倍多。

该报道说，这是文在寅政府成立以来第三次通过国际组织对朝提供援助。2017年9月，政府决定为世界粮食计划署（WFP）和联合国儿童基金会援助朝鲜婴幼儿和孕妇等弱势群体的项目提供800万美元，今年交付了善款。6月，政府决定通过世界粮食计划署向朝提供5万吨大米，并汇款1177.4899万美元，但是朝方拒受援助。

该报道说，部分观点质疑在朝鲜加剧军事紧张的情况下予以援助并不妥当。统一部则表示，政府坚持对朝人道主义援助与政治无关的基本立场，明年将稳步推进对朝援助项目。

另外，保健福祉部旗下韩国国际保健医疗财团的“朝鲜儿童及残疾人援助项目”也获得通过。