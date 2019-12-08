海湾紧张 日本邀访伊朗 特朗普要分享结果

美国总统特朗普显示不反对日本邀请伊朗总统鲁哈尼访问东京，致使日本推动的伊朗领导人访问可以安排日程。消息说，美国方面要求日本与美国分享斡旋结果。美国总统特朗普自说愿意与多国包括伊朗，朝鲜等国良好谈判，但遭到奚落。

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据共同社今天报道说，美国同意伊朗总统访日，要求日本共享结果。共同社说7日获悉，关于日伊两国政府协调的伊朗总统鲁哈尼访日一事，美国已向日本政府传达了同意的意向。美国要求日本首相安倍晋三与鲁哈尼举行首脑会谈后共享结果。由于取得与伊朗对立并被认为对鲁哈尼访日态度谨慎的美国特朗普政府的理解，鲁哈尼访日一事确定能够实现。时间将以本月20日为主进行协调。多位外交消息人士透露了此事。

这是继2000年10月时任伊朗总统哈塔米访日后，伊朗总统时隔约19年再度访日。

该报道说，美国在核问题上正对伊朗加强军事压力。据分析，此前美国可能成为实现鲁哈尼访日的障碍，但后认为通过日本掌握伊方关于对美关系的想法乃是上策。据外交消息人士称，美国政府高官通过外交渠道告知日方同意。美国的意见已汇报给日本政府干部。

据报道称，安倍希望通过实现伊朗总统访日，在美国与伊朗之间起到桥梁作用，发挥存在感。能否推进自主的斡旋外交以缓和中东紧张，日方的协调能力或经受考验。安倍考虑在与鲁哈尼的会谈中，传达对于伊朗反对美国制裁、推进分阶段脱离核协议的现状表示担忧，要求其遵守协议。此外还将就向中东派遣海上自卫队一事进行说明。

本月3日，作为鲁哈尼特使访日的伊朗副外长阿拉格齐与安倍会面，传达了鲁哈尼的访日意向。

据日本外相茂木敏充在6日的记者会上表示：“作为与美国是同盟关系、与伊朗也保持长期友好关系的日本，能起到什么作用？希望切实探讨、继续作出具体的外交努力。”