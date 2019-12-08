自擂更远更厉害 朝鲜称极重大导弹试射成功

朝鲜驻联合国官员刚表态绝不会与特朗普商讨朝鲜去核，朝鲜就宣告试射了及其重要的新型导弹。军事评论指，朝鲜可能改进导弹发射推进器与导弹威力方面技术。朝鲜领袖金正恩是否现场指导发射，消息未提。

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据韩联社今天报道说，朝鲜称昨在西海卫星发射场进行极其重大试验。该报道称，朝鲜官方媒体朝中社8日报道称，7日下午在平安北道铁山郡的西海卫星发射场进行了极其重要的试验。西海发射场与洲际导弹项目息息相关，朝鲜发出年底期限后，促美改变态度的压力进一步加大。

据该报道，朝鲜国防科学院发言人称，已向党中央报告有着重大意义的此次试验的成果，这一重大试验将在不久后为提升朝鲜民主主义人民共和国的战略地位作出贡献。但发言人没具体说明试验内容，而党中央指的是国务委员会委员长金正恩。

报道称，铁山郡东仓里有卫星发射场和发动机试验场，金正恩已于去年9月的平壤文金会上承诺采取永久性地关闭上述设施的无核化措施。此次试验可能与卫星运载火箭或洲际导弹发动机有关，因为这一消息是由负责研制新武器的国防科学院发布的，而且影响到“朝鲜的战略地位”。

据庆南大学远东问题研究所教授金东烨指出，朝鲜已经成功发射可打击美国本土的火星-14、火星-15洲际导弹，但尚不拥有洲际导弹固体燃料，此次可能进行了固体燃料发动机的燃烧试验。