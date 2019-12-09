金正恩导弹极其重大试射或试图吓唬特朗普

朝鲜声称已经在其飞弹发射场进行了一次“非常重大的”试验。多位专家周一表示，卫星影像显示朝鲜测试了一种火箭引擎。评论指朝鲜因认为美国在谈判时缺乏弹性而深感挫折，要求美国在年底期限之前改变其政策，否则领导人金正恩可能会走上“新道路”。朝鲜频繁试射导弹，显示加大对特朗普施加压力与恐吓。

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路透社今天报道引述专家评论，指卫星影像显示朝鲜重大试验可能是测试火箭引擎。

朝鲜中央通讯社周日稍早报导称，在西海(Sohae)卫星发射场举行了一次“非常重大的”试验。美国官员曾表示，朝鲜已经承诺关闭该发射场。朝鲜中央通讯社称这次重大试验结果对即将再次改变朝鲜的战略地位发挥重要作用，但并未说明其测试的是什么项目。先前这个场地是用来向太空发射火箭及卫星。

据分析师Jeffrey Lewis表示，Planet Labs周六拍摄的商用卫星图像显示，车辆及设备可能是用来进行火箭引擎实验，周日早上拍到的图像则显示出进行过测试的迹象。

分析师Jeffrey Lewis表示，“12月7日出现的车辆及物品是为了执行这次测试，”Lewis目前是加州Middlebury Institute of International Studies的东亚非扩散项目的主管。他说，“这些车辆及物品在12月8日几乎都已经消失，但地面看起来有测试尾气留下的印迹。”

路透社说，周一被问及是否是发动机试验时，韩国国防部发言人未予证实，称正在与美国情报机构进行场地监控和详细分析。一些韩国专家称，朝鲜可能试验了一种固体燃料火箭发动机，这可以让朝鲜部署更容易隐藏、部署起来也更快的洲际弹道导弹(ICBM)。

据首尔一名外交消息人士认为，“他们可能很想看一下ICBM固体推进剂火箭发动机的推力和工作时间。”在首尔庆南大学执教的前韩国海军军官Kim Dong-yub也表示，朝鲜可能试验了固体燃料发动机，因为该国一直想从液体燃料转向固体燃料。

据路透社说，尽管两年来的种种努力，以及金正恩和特朗普史无前例的三度会面，但有关朝鲜核武及弹道导弹库的未来的谈判仍陷入停滞。金正恩的新道路到底为何目前还不明朗，目前对于这位朝鲜领导人及其核心圈的想法，外界仍难直接看透，然而朝鲜官媒连串报导对最后期限发出的警告仍不容忽视。

报道引述STIMSON中心的北纬38度网站执行编辑JENNY TOWN评论说，朝鲜若有大动作，例如试射ICBM(洲际弹道导弹)或发射卫星，也不足为奇，即便是在年底前。另一方面，如果朝鲜采取过分的挑衅性动作，则可能会失去中国和俄罗斯的支持，这不符合朝鲜持续发展经济的更大目标。因此，取决于朝鲜对中国和莫斯科红线的理解，他们可能仍然会避免核武器试验这样的事情，以保持他们所能够建立起来的合作安排。

据韩国前国家安全副顾问、外交部第一次官(副部长)赵太庸认为，大致上有三个选项-核试验、导弹试验，和传统挑衅。核试验和洲际弹道导弹(ICBM)试验风险太高，因为这样特朗普就不能再吹嘘朝鲜没有再进行重大试验，而且这两者中的任何一种试验会导致联合国安理会再次出台决议，尤其是核试验可能引发中国的强烈反对。因此，他们或许采取常规手段，比如在西海对韩国进行军事挑衅，但这对于特朗普或其他人并不奏效。因此，朝鲜很可能选择进行导弹试验，可能是潜射弹道导弹（SLBM）或中程弹道导弹（IRBM），或者是可以伪装作卫星发射的远程弹道导弹。

据符拉迪沃斯托克(海参崴)远东联邦大学教授ARTYOM LUKIN指出，"我还记得去年6月与来访的一名朝鲜官员的对话，他尖锐地问道如果朝鲜没有获得美国放宽制裁、从而采取“强硬行动”时，俄罗斯会有何反应？我回答说，若朝鲜情势升级，俄罗斯基本上会跟从中国的反应。我目前仍持这样的看法。最耐人寻味的问题是，平壤是否得到了北京方面的同意，升级与美国的对抗。我们无从得知。但我的假设是，如果金正恩发射远程飞弹，中国不会介意。核试验则是另一回事--如果朝鲜恢复核试爆，我认为中国会不高兴。"

