日本将决定向中东派遣自卫队

据悉，日本政府将决定向中东派遣自卫队，可能会在12月23日召开的内阁会议上决定这一事项。

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日本政府在9日召开的自民、公明两党各自召开的相关小组会议上，出示了有关向中东派遣海上自卫队计划的概要草案。计划派遣海上自卫队护卫舰一艘，并积极运用将非洲东部的吉布提作为据点的侦查机。

伊朗总统鲁哈尼拟19日晚到达日本，20日与首相安倍晋三举行首脑会谈，安倍首相将向鲁哈尼直接说明向中东派遣自卫队的理由并谋求理解。在日伊首脑会谈的基础上，23日，国家安全保障会议（NSC）将策定派遣计划，然后召开临时阁僚会议，做出最后的决定。

至于派遣理由，概要草案提到在日本首相安倍晋三访问伊朗期间的6月13日，日本海运公司“国华产业”（东京）运航的油轮和台湾石油巨头“台湾中油”的油轮在伊朗海域的霍尔木兹海峡附近遭到袭击一事。

日本原油进口约90%依赖中东国家,其中有40%来自沙特阿拉伯，24%来自阿拉伯联合酋长国。伊朗排在第6位，为5.5%，为了保障日本来自中东的供应，日本有对应紧急事态发生的必要性.同时中东地区的稳定对世界的繁荣和稳定至关重要。