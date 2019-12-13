安倍称要与习近平一起承担起对亚洲和世界的责任

日本首相安倍晋三在13日午后在东京发表讲演时谈及将在月末举行的日中首脑会谈，安倍指出：应该担负起对亚洲和世界和平及安定的重大的责任，在这一认识上我和习近平主席取得了共识，并将明确地表示这一点。

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另外，最近，针对中国国家主席习近平明年春天作为国宾访日的计划在自民党内等日本国内保守派中出现了越来越强的反对声音，认为在混乱的香港局势和新疆问题等为解决之前不应该以国宾形式接待习近平访日。

日本国民民主党的前原诚司在对政府咨询主旨书中指出针对在中国的新疆维吾尔族自治区一些状况指出：保障基本人权在中国也是重要的，我们对此很担心并很关注。

为此日本政府在13日的阁僚会议上，决定了有关明年春天习近平访日的答辩书，指出：以国宾招待的方针不变。

答辩书指出：日本政府向中国政府指出了自由、开放的香港的繁荣的重要性。

中共中央、国务院13日上午在南京隆重举行2019年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并讲话。

黄坤明一方面指出，南京大屠杀惨案是骇人听闻的反人类罪行，是人类历史上十分黑暗的一页，日本侵略者犯下的累累罪行，永远钉在了历史的耻辱柱上，铁证如山，不容篡改。

黄坤明又指出，当今世界正经历百年未有之大变局，中日两国都进入发展的新时代，双方共同利益和共同关切日益增多，两国关係面临新的发展机遇，双方应以史为鉴、面向未来，共同致力于构建契合新时代要求的中日关係，凝聚共识、增进互信，推动中日关係始终沿著和平、友好、合作的正确轨道持续向前发展。

日方有面有舆论认为：最高领导人习近平没有参加，黄坤明的讲话对日本方面的批判也是比较低调的，是顾及到了目前日中关系的新局面。