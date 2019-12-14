朝鲜声称再次进行了“重大试验”

朝鲜官方媒体称，朝鲜再次进行了“重大试验”。朝中社周六引述朝鲜国防科学院发言人的话说，前一日晚10点41分至48分在西海卫星发射场再次进行“重大试验”。发言人称，近来接连取得的国防科学研究成果将运用于进一步加强核战争威慑力。

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有分析认为，朝方在美国对朝代表、副国务卿被提名人比根访韩前夕进行“重大试验”，或进一步加大对美施压力度。另有观点认为，朝方或不再期待美方改变态度。

朝鲜虽然没有具体说明此次试验的种类和意图，但从朝方在7日的试验结束后强调“朝鲜的战略地位”，此次提及“核战争威慑力”的情况来看，这次试验很可能是为了测试洲际弹道导弹发动机，而非为了试验人造卫星运载火箭。二者的核心技术相同，区别只在于搭载的是卫星还是弹头。根据韩国情报机构对朝方7日进行“重大试验”的研判，朝方进行的或是用于洲际弹道导弹的液体燃料发动机试验。

朝中社本月8日也曾报导，朝鲜7日下午在西海卫星发射场进行了极其重大的试验，这一重大试验将在不久后为提升朝鲜的战略地位作出贡献。另外，比根将从15日起对韩国进行为期3天的访问，16日在首尔会见韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋。