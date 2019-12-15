菲律宾棉兰老岛强震 墙裂屋塌 已知1死数十伤

菲律宾南部棉兰老岛（Mindanao）今天12月15日14点12分，发生里氏6.8及地震。震中距离该岛最大城市达沃市约90公里,震源深度28公里,震感强烈，震区有建筑坍塌，已知一名儿童被砸在废墟下不幸丧生，数十人受伤。

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美国地质调查所（USGS）最初通报这次地震为里氏6.9级，然后下修到6.8级。美国地质调查所称，这次地震没有海啸威胁。

震区警方发言人女警官奥尔布达（Lea Orbuda）对法新社记者说，我们不能进入办公室，因为墙壁已经开裂，楼梯已经倒塌，同时断水断电。当地警方说，已经在倒塌房屋中找到一名遇难儿童，还至少有24人因受伤，当地医院为了安全正在转移病患。

菲律宾总统杜特尔特曾在达沃市担任22年的市长。当地是他的大本营。地震时，他与夫人乘坐的汽车被震得摇摇晃晃。菲律宾总统发言人萨尔瓦多-帕内洛（Salvador Panelo ）对外宣布，总统夫妇并未受伤。

今年10月，菲律宾棉兰老岛发生三次6级以上的地震，造成数十人死亡，许多建筑物，学校和房屋遭到破坏。