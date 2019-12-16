媒体惊说马哈蒂尔或任上至2030年

高龄94岁的马来西亚首相马哈蒂尔10日表示，或许会在明年11月马来西亚主办的亚太经济合作组织（APEC）高峰会后，做好政权交接的准备，但他近日再度回应此事，外媒解读他不排除执政到2030年。

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据自由时报今天引述外媒说：高龄94岁马哈蒂尔不排除再执政11年。

消息引述《俄罗斯卫星通讯社》报道，马哈蒂尔2018年当选马来西亚首相时，曾承诺2020年解决完前朝政府遗留的问题后就会下台，但他14日对此指出，若民众渴求，他计划多坐2年首相大位，他记得自己许下的诺言，却也点出现在面临许多非常严重的问题，需要更多时间解决。

据马哈蒂尔说，政府之前希望赶在2020年前，替马来西亚落实经济改革，但目前预估会延迟到2025年到2030年才会完成，目前上任1年半已经解决不少问题，此时若是改朝换代，恐替大马增添不稳定性，自由时报指外媒因此解读，此说法似乎意味着被政府废弃的“2020年愿景”，替换成“2030年共同繁荣愿景”。

报道称，马哈蒂尔强调，不能保证谁来继任会是最好的人，但是已经选定了继任者，尽管他属意的继任者、前副首相安华（Anwar Ibrahim）与他关系起伏不定，但马哈蒂尔说，他们两人一致认同，马国的需求大于他们的个人感受，“因此，我们决定忘记过去，集中精力发展这个国家，这比我们的争吵更为重要。”