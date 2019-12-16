朝鲜去核谈判 美国与韩国突显立场一致催平壤

美国敦促朝鲜就去核恢复谈判。正在首尔访问的美国朝鲜政策特别代表比根16日与韩国的朝鲜半岛和平交涉本部长李度勋举行会谈，之后罕见地在韩国外交部召开联合记者会，呼吁朝鲜停止挑衅行为并重返无核化谈判桌。比根批评平壤的谈判要求充满敌意并且毫不必要。没有消息报告朝鲜是否接触比根。

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据共同社今天报道，美韩罕见举行联合记者会，呼吁朝鲜重返无核化谈判桌。关于朝鲜将年底设定为谈判期限，比根表示“美国不存在期限”，表明了这并非束缚美国的想法。

对于朝鲜高官等反复批评美国等发言，比根表示不快称“充满着对美国、韩国与日本的敌意”，强调“现在正是推进无核化的时候，还不算晚”。

报道称，比根将在首尔逗留至17日，正在摸索其间在韩朝军事分界线所在的板门店与朝鲜高官接触。比根在记者会上对朝鲜表示“我们在这里。（朝方）理应知道联络办法”，敦促其答应接触。此言流露出面向重启对话的幕后协调没有像设想的那样得到推进。

朝鲜此前宣布13日在西北部东仓里的“西海卫星发射场”进行了旨在“进一步夯实核战争遏制力”的“重大试验”，双方能否接触尚不透明。

据法新社说，美国对北韩特别代表比根今天敦促北朝鲜回应谈判提议，并批评平壤的要求充满敌意并且毫不必要。

朝鲜坚持美国于2019年年底前做出最新让步，否则北韩将采取没有明说的「新道路」。今年2月在越南河内的特金二会破局后，非核协商就几无进展。平壤当局最近几周一连串武器试射，与美国总统特朗普你一言我一语的互杠。

据路透社说，美国国务院对朝政策特别代表比根敦促朝鲜政府对美国的谈判提议做出回应，称美国政府愿意讨论“所有与朝鲜有关的问题”。

比根在首尔与六方会谈韩方首席代表李度勋举行的联合记者会上说，“现在是我们着手工作的时候了。让我们完成这个工作。我们在这里，你知道怎么联系我们。”