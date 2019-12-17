俄罗斯遭拒东京奥运会 日本忧虑俄网军报复

世界反兴奋剂机构（WADA）宣布禁止俄罗斯体育代表团参加东京奥运会和残奥会的处分方案后，日本媒体说出现对网络攻击激化的担忧。在“奥运会前哨战”橄榄球世界杯日本大赛期间也多次发生针对组委会的攻击。此外还确认了被指与俄罗斯情报机构有关的黑客集团的活动，似乎正在切实推进准备。

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据共同社今天报道说，俄罗斯被禁赛或致瞄准东京奥运的网络攻击激化。

围绕今秋的橄榄球世界杯日本大赛，从开赛前就持续收到试图盗取组委会账户信息的“钓鱼邮件”。据组委会称，邮件伪装成美国微软及外部本来不应知道的客户。部分密码被盗，但由于采取了旨在防止假冒的“二次验证”而免于遭受损失。该大赛期间还受到向系统发送大量数据使其瘫痪的“DDoS攻击”，但世界杯到赛事结束没有发生混乱。

据庆应大学教授土屋大洋（国际关系论）警告称，“尽管日俄关系并不坏，但由于俄罗斯代表团被排除在外，东京奥运会无疑会被黑客盯上”。

据报道称，2014年索契冬奥会的兴奋剂检查违规疑云的调查结果于2016年里约奥运会前不久的7月18日公布，黑客集团正是在那一天开始了针对总部位于加拿大东部蒙特利尔的WADA的网络攻击，盗取参赛选手的医疗数据并发布在互联网上。该集团据称在确定不允许俄罗斯代表团参加2018年平昌冬奥会的2017年12月再次开始活动。埋下的病毒在奥运会开幕式中破坏奥组委的主要服务器，相关人士不得不通宵修复。

报道说，此外今年10月美国微软发布消息称，该集团攻击了反兴奋剂机构及体育团体等共16个组织。虽未透露遭受损失的组织名称，但显示正在瞄准东京奥运会推进准备。

据SOMPO风险管理公司的研究员热海彻指出，“黑客可能是利用世界杯等机会尝试小规模攻击，调查赛事相关组织的应对方法”。