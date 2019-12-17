巴前总统穆沙拉夫叛国罪获判死刑

巴基斯坦国营媒体报道，法院今天在缺席审判中以叛国罪名，判决流亡国外的前军事统治者穆沙拉夫死刑。巴国军方一向被认为享有司法豁免权，这种判决前所未见。现年76岁的穆沙拉夫自2016年起长居阿联酋迪拜，暂未知会否就判决上诉。

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据法新社今天报道说，巴基斯坦前军事统治者穆沙拉夫（Pervez Musharraf）因叛国罪被判死刑。巴基斯坦国营媒体报导，法院今天在缺席审判中以叛国罪名，判决流亡国外的前军事统治者穆沙拉夫死刑。

巴基斯坦电台（Radio Pakistan）推文说，首都“伊斯兰堡的特别法院已以叛国罪判处前总统穆沙拉夫死刑”。穆沙拉夫的律师夏哈（Akhtar Shah）表示，此案肇因穆沙拉夫2007年决定中止宪法，实施紧急统治。这项受争议做法最终引爆抗议浪潮，导致穆沙拉夫在面临弹劾局面下请辞。

现年76岁的穆沙拉夫在2016年旅行禁令获解除后，得以赴国外就医，自此一直流亡海外。他大都待在迪拜和伦敦。据夏哈表示，穆沙拉夫目前患病，人在迪拜，他愿意返回巴基斯坦，只要能确保他的安全，但未获承诺。

据光华网今天报道，巴基斯坦前总统兼军事将领穆沙拉夫周二（17日）因叛国罪名，被判处死刑。现年76岁的穆沙拉夫自2016年起长居阿联酋迪拜，暂未知会否就判决上诉。