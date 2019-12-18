伊朗总统表示理解日本向中东派遣自卫队

日本海上自卫队网站就2019年6月17日与越南海军在越南金兰湾水域联合军演发布的新闻图片。

日本政府宣布，伊朗总统鲁哈尼拟于20日、21日访问日本，20日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈。

广告 继续浏览后续

日本政府在9日召开的自民、公明两党各自召开的相关小组会议上，出示了有关向中东派遣海上自卫队计划的概要草案。计划派遣海上自卫队护卫舰一艘，并积极运用将非洲东部的吉布提作为据点的侦查机，在日伊首脑会谈的基础上，23日，国家安全保障会议（NSC）将策定派遣计划，然后召开临时阁僚会议，做出最后的决定。

目前，鲁哈尼总统已向安倍首相表示，对于日本向中东派遣自卫队，伊朗并不反对，而是表示理解，而安倍首相在20日首脑会谈中，将向鲁哈尼总统进行进一步的说明。

鲁哈尼总统访日是由伊朗方面提出的而得以实现的。日本方面在向中东派遣自卫队方面谋求伊朗的理解，而在围绕核协议方面美国和伊朗的矛盾不断加深的情况下，日伊首脑会谈会不会找到缓和紧张局势的出口十分引人注目。

日本防卫大臣河野太郎曾表示，在内阁会议敲定后立即下令启动派遣海上准备工作。派遣命令拟最快于2020年1月下达。包括训练在内，前期准备约需要1个月时间。

美国特朗普政府11月成立了旨在确保霍尔木兹海峡等地安全的“护航联盟”美国主导的意愿联盟“哨兵行动”预计1月下旬正式展开活动。美国、英国、澳大利亚、巴林、沙特阿拉伯、阿联酋和阿尔巴尼亚等7国参加，日本不想刺激友好国家伊朗，因而决定不参加意愿联盟，而是单独派遣自卫队，伊朗对此表示赞赏。

伊朗总统来日是在2001年穆罕默德·哈塔米访日以后时隔19年访日。