李世石与韩豆围棋人机大战 人胜首局

图为韩国围棋手李世石与韩豆围棋人机比赛

继谷歌围棋人工智能程序“阿尔法围棋”与人下棋斗智后，新一轮人机棋赛今天在首尔举行。李世石封棋挂盘最后一役，同新机器棋手韩豆对弈。据称韩豆不识枷物，走了几着臭棋，然后俯首称臣。下几局何时再赛，消息未提。

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据韩联社今天报道说，李世石枷死棋筋赢人机大战首局。

人工智能的计算能力虽然远胜凡人，但并不完美。NHN研发围棋程序“韩豆”18日在对阵李世石的第一局中执白92手投子认负。

据该报道说，与三年前和谷歌围棋人工智能程序“阿尔法围棋”互先对局不同，李世石当天受让2子还7目半，即承认人工智能的优势。不料，韩豆中盘犯下低级错误，不知枷为何物，被李世石吃掉三子棋筋，胜率瞬间大跌，韩豆只下几手便告负。

报道称，李世石25年围棋生涯最后一战当天拉开帷幕。李世石在首尔市江南区医械厂商Bodyfriend总部与NHN研发的人工智能围棋程序“韩豆”进行Bodyfriend脑按摩杯人机三番棋赛，轻松赢得第一局。

据称，李世石上月向韩国棋院提交辞职书，这是他职业生涯最后一场棋赛。