人机大战李世石第二局输了

李世石在19日的告别赛第二局中不敌人工智能围棋程序韩豆执黑122手投子认负。认输前李世石施展搅局术也未能扳回败局。韩豆今年1月已将韩国棋坛第一梯队的朴廷桓、申真谞等九段悉数击败。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天报导说，人机大战第二局李世石投子认负。

该消息说，李世石当天在首尔市江南区医械厂商Bodyfriend总部与韩国最大互联网服务公司NHN研发的围棋机器人软件“韩豆”以猜子程序决定谁先谁后的分先方式进行Bodyfriend脑按摩杯人机三番棋第二局的对弈。

报道称，李世石以两小目布局追求实地，但中盘伊始在左上角犯下一个小错误竟然成为致命败招。“韩豆”趁机惩罚，在40多手时将胜率提高到近90%。李世石随后四处搅局，但韩豆根本不给他翻盘的机会。在昨天让李世石二子（黑贴七目半）的第一局中，韩豆犯低级错误自摆乌龙，但在分先棋中展现压倒性优势。

据报道说，韩豆1月已将韩国棋坛第一梯队的朴廷桓、申真谞等九段悉数击败。