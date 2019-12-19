联合国避开表决以年度决议谴责朝鲜人权

联合国大会周三在年度决议中谴责朝鲜长期持续存在有系统、全面和严重侵犯人权行为。朝鲜常驻联合国代表予以否认。美国12月轮值安理会主席，美国决定召集一次聚焦朝鲜核问题的会议。

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据路透社报道说，联合国决议谴责朝鲜侵犯人权，朝方予以否认。

报道说，这项决议是由包括美国在内的几十个国家提出的。联大以不投票的方式通过了这项决议。此类决议不具约束力，但可能具有政治影响。

朝鲜常驻联合国代表金星在联合国大会上说，该决议“与真正促进和保护人权毫无关系，因为它是敌对势力企图玷污朝鲜民主主义人民共和国的尊严和形象并推翻我国社会制度的政治阴谋的不纯产物。”

据该报道说，外交官们表示，如果召开会议，将促使中国呼吁进行投票以阻止这种情况的发生，尽管这样做不会获得足够的支持。但担任安理会12月轮值主席国的美国决定召集一次聚焦朝鲜核问题的会议。由于朝鲜和美国的无核化谈判陷入停滞，外界担心朝鲜会重启核实验或远程导弹试射。