蒙古美女炸尸案再起 马前总理纳吉遭指幕后下令

一桩在13年前轰动一时的马来西亚“模特儿炸尸案”，近日全案有了戏剧性的逆转，凶嫌之一的马来西亚前警官阿兹拉‧哈德里供称，自己所犯下的罪行，是受到时任马来西亚副总理兼国防部长的纳吉布 (Najib Razak)的直接指使。已经下台并身受多个反腐诉讼缠身的前总理纳吉布否认所有指控，并决定明天前往清真寺发誓表明清白。

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据当今大马今天的消息说，纳吉布完全否认阿兹拉‧哈德里的指控。前总理纳吉在推特透露，他将会到清真寺发誓。“我有意发誓以否认阿兹拉在法定声明书的指控。”

纳吉布说，“我将会在周五祈祷后，在占美清真寺发誓。”

报道称，蒙女命案死囚阿兹拉早前在法定声明书震撼地揭露，是纳吉指使他杀害阿旦杜亚。阿兹拉还揭露，他曾经和纳吉在伦敦见过阿旦杜亚。。

据联合新闻网今天报道，涉教唆杀害蒙古模特儿，大马前总理卷入“炸尸案”。

该报道引述路透社转述当地媒体的消息指出，曾为纳吉布服务的警官阿兹拉‧哈德里（Azilah Hadri）和另一名警官西鲁（Sirul Azhar Umar），因为在2015年杀害28岁的蒙古女模特儿兼翻译沙丽布‧阿丹杜雅（Shaaribuu Altantuya）而被判处死刑。阿兹拉说表示他是奉纳吉布的命令而杀死该女子的，后者声称沙丽布是名外国间谍，威胁国家安全，甚至下令他以炸药处理掉尸体以免留下痕迹。

该报道说，阿兹拉与曾效力于纳吉布的安保团队，二人在2009年落网后被控谋杀罪判处死刑。西鲁在2014年保释期间潜逃到澳洲寻求庇护，目前关押在澳洲的拘留中心。正在候刑的阿兹拉也表示愿意指证纳吉布，并公开这些证据，他说因为感到被出卖，要把该案的真相公之于世。

目前正面临着大规模贪污案起诉的纳吉布，坚决否认认识这名蒙古女子，并且否认阿兹拉的指控，他认为是马来西亚现任总理马哈蒂尔上台后，要利用阿兹拉对他进行政治攻击。