印北方邦又有五人在反新公民身份法抗议中丧生

2019年12月21日，在印度东部的钦奈，反新公民身份法的示威者与警方再发冲突。

印度国会两院不久前通过的新公民身份法继续在该国北部引发抗议。20日，抗议活动中再次发生警民冲突，至少有五人丧生。至此，在围绕这项被认为是歧视穆斯林的新法案的抗议活动中丧生的人数上升至20人。

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根据印度北方邦警署发言人21日的通报，在20日的警民冲突中，有4名示威者中弹后不治身亡。另外，在该地区被视为印度教圣城的瓦拉纳西市，一名8岁儿童在示威活动中的拥挤推搡中死亡。至此，因印度政府修改公民身份法努力而起的抗议示威活动已造成至少20人丧生。

印度议会12月11日通过了政府推动的公民身份法修正案。新法案旨在帮助来自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦等周边国家的难民获得印度公民身份。但新法案明确将穆斯林排斥在外，引发穆斯林社团强烈反弹。反对者认为此法案带有针对穆斯林的歧视，违反宪法精神。

该国北部穆斯林占居民总数达20%的北方邦10天来持续爆发抗议活动，其间不断发生警民冲突。警方多次采取断网、宵禁、关闭店铺等措施，希望阻止各种抗议集会。警方的暴力镇压手段更激发民间不满。

穆斯林占印度全国居民总数达14%。但在总理莫迪任内，印度教民族主义势力不断加强，针对穆斯林居民的暴力事件也时有发生。尽管新通过的公民身份法修正案只涉及来自周边国家的穆斯林难民，但印度本地穆斯林担心自己会在印度教民族主义势力压力下，变成二等公民。连日来，全国多座城市均发生抗议活动，并与警方发生冲突。周五晚间，法新社记者在德里注意到，警方向数千名示威者发射水炮。现场有一辆汽车被烧毁。

印度最大在野党国大党主席索尼亚-甘地近日发表录像讲话，一方面谴责警方暴力，另一方面强调，在民主国家，人们有权发出自己的声音，反对政府的政策，表达自己的不安。