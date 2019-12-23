安倍首相23日赴华与习近平会谈

日本首相安倍晋三23日乘坐政府专机从羽田机场出发，参加23日在成都举行的日中韩首脑会谈。23日傍晚将到达北京，与中国国家主席习近平举行会谈。

广告 继续浏览后续

23日夜，将再次搭乘政府专机，到达中国四川省成都市，参加24日举行的日中韩首脑会谈，并与韩国总统文在寅举行会谈，25日与中国国务院总理李克强举行会谈。

安倍这次访华，是去年10月出席日中和平友好条约缔结40周纪念仪式后的再次访华。这次的日中首脑会谈，将在两国关系不断改善的基础上，推进明年春天所预定的习近平主席作为国宾的访日的日程调整和制定。

最近，朝鲜不断发射各种飞翔物体。随着朝鲜为美国设定的重启谈判最后期限的临近，朝鲜还还警告说，收到什么样的“圣诞礼物”将取决于美国自己。

安倍首相将与习近平及李克强讨论朝鲜问题。在访华前，安倍首相在21日与美国总统特朗普举行电话会谈，在与习近平主席的会谈中，将以日美在朝鲜问题上的团结一致为前提，呼吁对朝鲜有很大影响力的中国发挥其影响力，要求朝鲜停止挑衅行为。

24日，除出席日中韩三国首脑会谈外，24日还将与韩国总统文在寅举行会谈。在出发前，安倍在首相·官邸对记者们说：必须遵守国与国之间的约定，《日韩请求权协定》，是日韩关系正常化的前提，是日韩关系的根本，包括对于朝鲜半岛出身的劳动者的问题，要把日本的想法清楚地传达给对方。