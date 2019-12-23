美军曝光生擒朝方首领演习 似怼平壤威胁送“圣诞大礼”

美国军方12月22日公开曝光美韩特种兵联合奇袭一个基地，生擒朝方首长的演习照片和视频，剑指金正恩，似回应平壤之前扬言要送华盛顿“圣诞大礼包”之威胁…

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韩联社今天12月23日报道，美国军方公布了12张照片，并在YouTube贴出视频，罕见曝光韩国与美国特种兵在韩国群山空军基地演练，突入敌营，活捉一名白衣男子。

在这个视频中，特种兵团队手持消音步枪在烟幕弹掩护下，快速突进目标建筑，与身穿朝鲜军装的假想敌，交火，战斗机也掠过建筑上空。

该报道说，美军披露以朝鲜为假想敌的特战演习比较罕见，这次公布演习的照片和视频被视为向朝鲜释放的警告信号。

朝鲜在自定第年底谈判时限前夕，扬言要送美国“圣诞节礼物”，暗示发起挑衅，美方也在相应提高对朝施压力度。

美国“参谋长联席会议”主席马克·米利12月20日在记者会上表示，美军做好了应对一切情况的准备，保持着极高的戒备状态。

韩国《朝鲜日报》表示，美军这次公布的照片和视频是上月在韩国群山基地实施的“斩首行动”训练。该报指出，美军“公开平时不公开的演习，是针对朝鲜之前暗示要进行‘圣诞挑衅’发出的警告。