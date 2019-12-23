韩国拟曲线向朝鲜提供20亿美元用于风灾重建

朝鲜今秋遭遇台风玲玲和水灾袭击。韩国政府12月23日宣布向韩国红十字会提供20亿美元，用于灾区重建。由于朝方媒体批韩国政府的援助是宣传广告，韩国政府决定经由第三方出面办理。

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韩国统一部今天宣布，这笔援款将用于朝鲜平安和咸镜地区在玲玲台风袭击后的灾后重建。但这个赈灾项目不由韩国红十字会亲自出面，而是通过国际非政府组织运作，以免朝方有抵触情绪。但是这条消息没有说明是哪个国际非政府组织。

据该报道，韩国政府之前曾表示，明年将援助朝鲜5万吨大米。这个消息12月21日被朝鲜对韩宣传媒体《由我们民族自己》谴责为动机不纯的“广告把戏”。也有舆论批评韩国政府在朝方不断加剧军事紧张之际，接连推动援朝项目，时机不当。

台风“玲玲”今年9月7日携狂风暴雨登陆韩国与朝鲜。朝鲜媒体展示遭台风破坏的区域，画面显示河流决堤，公路被淹没，树木连根拔起，一些房屋的屋顶被狂风吹坏。韩国报道玲玲台风在韩国造成一人死亡。没有关于朝鲜人员伤亡的消息。