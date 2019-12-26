日本对中国人死刑囚魏巍执行死刑

日本法务省12月26日宣布，当天上午对2003年福冈市一家四口灭门杀人案中，因抢劫杀人罪等被判死刑的中国籍原专门学校学生魏巍（40岁）执行了死刑。

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2003年6月20日凌晨，魏巍与已被福冈市中央区某日本语学校开除的原留学生王亮及在福冈市东区内一家公寓里居住的原北九州私立大学2年级留学生杨宁一道，潜入福冈市松本真二郎家中企图行窃，结果被户主松本发现，魏巍等人将松本和他的妻子，还有11岁的儿子和8岁的女儿杀害，并抢走了3.7万日元现金(约合2800元人民币)。松本一家被灭门后，3名案犯将4具尸体搬到松本家的正门前，并用松本自家用车奔驰将尸体运到3公里外的博多海湾，给4人铐上事先准备好的手铐，身上挂上铁哑铃，最后再加上铁块，然后把尸体沉入大海。这起灭门血案在日本社会造成极大震动。

法务大臣森雅子指出：本日对魏巍死刑囚执行了死刑，这是极其冷酷和残忍的事件，夺走了没有任何过失的尊贵的4条人命的结果是重大的，法务大臣在慎重再慎重研究的基础上，下达执行死刑的命令。

案件发生后，福冈警方经过侦查锁定了案犯为魏巍等3名在日中国留学生。在魏巍被捕后，另外2名同案犯杨宁和王亮均已经潜逃回中国。通过中日两国警方合作，将这两名案犯逮捕归案。杨宁在中国被判处死刑，已于2005年7月被处决；王亮则被判处无期徒刑。2011年10月20日，日本最高法院以抢劫、杀人并遗弃尸体等罪名为由，终审判决对魏巍处以死刑。