日本派舰机赴中东 任务期暂定一年

日本官方周五(12月27日)宣布，明年初将向中东派遣日本自卫队军舰和两架飞机，执行保障日本原油运输航线安全的任务，但日本舰机将不参加美国为首多国在霍尔木兹海峡的联合巡航。

广告 继续浏览后续

据日本政府发言人须贺佳秀表示，日本将向中东派遣一艘情报驱逐舰和两架P-3C海上巡逻机进行情报侦集，以确保中东地区的和平稳定及日本船舶航行安全。

法新社报道指，日本的这一决定是在今年海湾地区发生多起针对原油运输船只的袭击、其中包括日本运油船，以及多个沙特原油设施遇袭之后做出的。

美国、西方国家及沙特谴责德黑兰应对这些袭击负责，但伊朗否认与袭击有任何关联。

中东紧张局势自今年年初以来升温，伊朗被指在沙特及阿联酋沿海开采石油，并在海上运输要道霍尔木兹海峡附近扣留他国船舶。为保障原油运输安全，以美国为首多国在霍尔木兹海峡组成联合巡弋，但日本最终决定不参加美国为首的联合巡弋，而采用独立派遣方式到中东。

日本原油进口有90%來自中东海湾地区。

一名日本外交部发言人向法新社证实，日本自卫队舰机的巡弋范围将不涉及霍尔木兹海峡，主要在阿曼湾、阿拉伯海北部和亚丁湾的公海活动。

这是日本自2016年修订新安保法赋予自卫队更大活动范围后，首次正式派遣部队赴海外。该法的修订曾引发争议，反对者认为其违反日本和平宪法，该法禁止日本使用进攻性军事手段解决国际争端。



据报道，此次日本赴中东舰只任务期暂定一年，但必要时可延长。