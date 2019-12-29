“幽灵船”再冲上日本佐渡岛 疑似来自朝鲜

日本海岸防卫队一名官员周日（12月29号）表示，与朝鲜隔着日本海相距约900公里，位于日本海东部佐渡岛（Sado Island）周六又发现一艘被冲上岸的残破渔船，疑似来自朝鲜，船上有7具严重腐烂的遗体。

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据法新社引述日本官员说，其中5具遗体已确认为男性，另2具遗体因腐烂过于严重无法辨识性别。 官员还表示：这是佐渡岛今年首次在破坏如此严重的船上发现遗体。

官员透露，这艘渔船的木制船体已断成两截，船上漆有韩语文字和数字，此外并无任何资讯可显示这些人的确切国籍。

令据日本《读卖新闻》报道，今年以来至少有156艘疑似朝鲜渔船冲上日本海岸，或在日本海域漂流被发现。

专家指出，一些朝鲜渔民为了达成政府要求更多渔获的命令，冒险出海到远方。

去年日本将10名乘着一艘小木船在海上漂流的朝鲜人遣返，他们的船在日本北部外海被发现。 今年10月又有一艘北韩渔船在日本海和日本海巡船碰撞后沉没，船上约60人获救。