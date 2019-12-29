金正恩主持七届五中全会讨论重要政策 送美国的“礼物”依然是迷

朝鲜在对美国设下的年底期限进入倒数计，平壤当局官媒官方新闻社周日报导，领导人金正恩昨晚召开朝鲜劳动党第7届中央委员会第5次全体会议（五中全会），讨论重要政策问题。

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对于金正恩周六主持的重要会议的内容。朝中社说，这次会议的议题，是讨论当前局势下劳动党和国家斗争的直接方向，以及革命中取得新胜利的重要政策问题。朝中社并没有提供会议的进一步细节，仅表示会议将持续进行。

韩联社报道，国务委员会第一委员长崔龙海、党中央委员会政治局委员等当天在主席团就坐，党中央委员会委员、候补委员及党中央检查委员会委员们与会。这是朝鲜自今年4月10日召开第七届四中全会后时隔8个月召开全会。

一周前，平壤刚召开中央军事委员会扩大会议，共商增强国家军事力的举措。

本月稍早，朝鲜表示，由于国内和海外局势出现变化，将于本月某个时间点召开五中全会，针对重要的问题进行讨论并做出决定，但也没有详述细节。

自2018年6月以来，金正恩和特朗普已经会晤了3次，但对话没有取得实质性进展，朝鲜政府要求首先解除国际制裁。上周，朝鲜官方媒体表示，美国将为质疑朝鲜的人权记录“付出沉重代价”，而美国的“恶意言论”只会加剧朝鲜半岛的紧张局势。

朝鲜一再要求美国在年底前主动提出新方案，来消除双方在核武计划所抱持的歧见。朝鲜本月稍早曾扬言，华生盛顿若无法满足平壤要求，恐送上一份美国不会想要的“圣诞大礼。法新社称，最近朝方种种迹象显示，朝鲜有准备发射洲际导弹。圣诞节已过，这个礼物会不会变成新年礼物？美国总统特朗普幽默回应称，礼物或许是个花瓶。特朗普说称美国将拭目以待，将“非常成功地处理这件事”，而且这可能是一份“不错的礼物”。

2019年美朝关系以特朗普和金正恩在河内的第二次高峰会开始，两人虽然也在板门店举行了历史性的握手仪式，但在年底却因谈判失败而跌入了低谷。

法新社报道，联合国安理会多次通过决议禁止朝鲜发展导弹计划。为了平息紧张局势，俄罗斯和中国这两个朝鲜的盟友曾于12月中旬向联合国安理会递交议案，建议在朝鲜进一步非核化的努力下，减少对朝鲜的制裁。

但日本本周指出，解除对朝制裁为时“过早”。