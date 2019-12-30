中国原海洋局高官透露：2006年开始计划公船进入钓鱼岛水域

中国太平洋学会海洋安全中心主任，2006年当时为国家海洋局管辖东海的海监东海总队副总队长郁志荣29日接受共同社采访时指出：中国2006年就开始计划公用船进入钓鱼岛水域，打破日本的实际控制。

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中国巡视船“海监51号”和“海监46号”两艘，从2008年12月8日午前5时50分左右（日本时间6时50分左右）一直到午后3时56分，约10小时以上进入钓鱼岛12海里之内航行。最接近时离该岛的鱼钓岛“海监51号”为1.2海里；“海监46号”为0・96海里。

一般认为中国公用船进入钓鱼岛水域是以2010年海上保安厅的巡视船与中国渔船相撞事件和日本2012年购买钓鱼岛为契机常态化，郁志荣的证言表明早在2006年就开始计划。

2002年日本政府租借钓鱼岛消息传出后，中华两岸政府提出抗议，日本政府在公开发表的谈话中只强调钓鱼岛“是日本的领土”。但一位资深外交人士私下透露：日本政府之所以要租借钓鱼岛，是因为围绕钓鱼岛问题，发生了日本右翼登岛，台湾、香港人士登岛等问题。该岛所有者不愿意卷入矛盾，希望把这些小岛卖掉。日本政府不希望他们把这些小岛卖给来历不明的人，比如说卖给右翼团体等，或卖给海外人士，如台湾和中国的大陆人士等 这在理论上说是可能的。最好的办法是日本政府买下，但这也带来许多问题，如买下来到底归哪个省厅所管等问题。日本政府意识到当时买岛有困难，就暂时把这些小岛租下来，是为了维持钓鱼岛的安定。日本不愿意因钓鱼岛问题引起日本与中国大陆和台湾关系的紧张。

2008年6月10日，一艘台湾渔船在钓鱼岛附近海域与日本海上保安厅巡逻船相撞，台湾渔船沉没。当时中国外交部发言人秦刚表示，钓鱼岛自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。我们对日本海上保安厅船只到钓鱼岛附近海域活动并导致中国台湾渔船沉没表示严重关切和强烈不满。从那以后，中国方面就有了加强钓鱼岛水域管理的危机感，如果一次都没有进入钓鱼岛水域，在国际法庭上就会败诉。

而日本第11管区海上保安总部（那霸）称，12月30日上午11点左右开始，4艘中国海警局船进入钓鱼岛附近的水域，航行约1个半小时后驶出领海，进入外侧的毗连区。这是继17日后中国公务船再度驶入钓鱼岛水域，为今年第32天。