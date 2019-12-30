伊朗抨击美国空袭“真主党旅”的军事行动

伊朗原子能组织发言人贝鲁兹•卡玛尔万迪（Behrouz Kamalvandi）、政府发言人阿里∙拉比埃（Ali Rabiei）和外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）在记者招待会上宣布将突破核协议浓缩铀存量上限 2019年7月7日

美国对民兵组织“真主党旅”在伊拉克和叙利亚境内的据点进行空袭后，伊朗今天表示，美国的空袭行动展现“对恐怖主义的支持”。“真主党旅”曾参与打击伊斯兰国武装。

广告 继续浏览后续

法新社报导，美国国防部周日披露，美军对伊朗支持的民兵组织“真主党旅”（Kataib Hezbollah）发动空袭，瞄准对方位于伊拉克西部和叙利亚东部的据点。此举是对两天前美军遇袭一事做出的回应。

上周五（27日），美军在伊拉克的一处基地遭遇多枚火箭弹猛烈攻击，造成1名美国民间承包商丧生。

另据路透社引述伊拉克安全部门和民兵消息人士披露的消息，美军在伊拉克共发动3次空袭，至少造成25名士兵死亡另有55人受伤。

伊朗政府发言人墨沙维（Abbas Mousavi）发表声明指出：美国的攻击行动再次证明，美国声称致力打击伊斯兰国组织的表述非常虚假，因为美军空袭锁定的阵地，是多年来对伊斯兰国武装恐怖分子祭出重击的部队据点。伊朗政府发言人认为：美国发动的这些攻击行动，展现了他们对恐怖主义的坚定支持，以及对国家独立性和主权的忽视。美国必须接受其非法行为带来的后果。

墨沙维还表示，外国部队在此区展现军力，是导致区域不安全且情势紧张的原因。美国必须终止其占领式的军事部署。

路透社报道指出，“真主党旅”最高领袖莫罕德斯（Abu Mahdi al─Mohandes）针对美军空袭一事发表回应。他警告说，将对在伊拉克的美军展开猛烈的反击。他表示：烈士的鲜血不会白流，将以十分强硬的方式反击在伊拉克的美军。