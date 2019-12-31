法新社报道关注流亡土耳其失去父母陪伴的维族儿童

法新社31日发自土耳其的一篇报道，聚焦土耳其首都伊斯坦布尔郊区一所学校那些没有父母陪伴的新疆维吾尔族儿童。报道注意到，很多学生的父母都在新疆被关入中国政府所说的职业教育中心。

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根据法新社这篇报道，大约有五万新疆维吾尔人流亡土耳其。他们有时候会返回新疆，探望那里的家人，或者照料在那里的生意。但有些人的旅程变成了有去无回的单程旅程。

法新社走访的这所位于伊斯坦布尔市郊的学校有大约上百名学生。该校校长表示，其中四分之一的学生有一名父母被关入中国政府所说的职业教育中心，7个孩子失去父母。一名9岁的女孩儿向记者表示，她随父母移居土耳其后，父亲有时候会为了工作，返回新疆。但有一天，父亲在那里失踪了。法新社报道指出，三年来，没有人再有这名女孩父亲的消息。小女孩含着眼泪对记者说，她还依稀能想起和父亲一起看电视的情景。她要看卡通片，父亲则要看新闻。

另一名15岁的少女自2017年7月起就没有了父母的消息。她的父母当时返回新疆时，被中国政府没收了护照。刚开始，父母还在电话里安慰她说，不用为他们担心 。但此后她就再没有父母的消息。目前，她与妹妹只身生活在土耳其，幸亏有在那里遇到的父母的老朋友照顾。她回忆在新疆时的生活说，她曾经问父亲为什么街头那么多摄像头，父亲当时回答说：因为他们是穆斯林。此后不久，父亲就烧毁了家中所有宗教内容的影碟。

近年来，不断有人权组织揭露新疆所谓再教育营前后至少关押上百万穆斯林，其中绝大部分为维吾尔人，也有哈萨克人或其他穆斯林少数民族。但流亡维吾尔人认为，实际被关入这些再教育营的穆斯林远多于一百万。这些所谓的再教育营在新疆各地有近五百所。

最近两个月不断有中国政府内部文件流出海外，证实了这些关押中心的事实存在，以及其强迫性质。

法新社这则报道引述人权观察组织指出，在新疆境内也有很多儿童不能与父母一起生活，他们父母或者流亡海外，或者被关入再教育营。