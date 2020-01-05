柬埔寨南部再建楼房坍塌 遇难者升至36人

柬埔寨南部沿海城市白马市（Krong Kep）一座正在兴建的7层楼房周五3日坍塌， 将数十名工人压在废墟下。当时警方告诉法新社，救援人员从废墟中扒出8名受伤的幸存者。当局今天5日宣布搜救告一段落，遇难人数增加到36人。

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之前柬埔寨总理洪森宣布，有23人在这场事故中遇难，他并承诺，每位遇难者的家庭可得5万美元，每位受伤者可得两万美元。

洪森还向媒体宣布说，负责这个工程的人已经死了。这座在建楼房的屋主也被当局逮捕了。另据法广柬埔寨组记者介绍，从名字判断，两名被逮捕的屋主应该是柬埔寨人而不是中国人。

据法新社介绍，柬埔寨目前处在热火朝天的建设时期，很多地方都在兴建酒店，摩天楼或赌场。但是安全措施不太严格。据国际劳工组织表示，柬埔寨建筑业目前有大约20万名工人，其中大部分都不合格，也没有工会的保护。

据柬埔寨人介绍，柬埔寨大兴土木当中很大部分是中国投资人在搞。特别是在柬埔寨南部沿海，中国人云集在西哈努克城，要将那里建成一个新澳门。那里到处可见中国公司，中国商店，中国饭店，贴着中国广告的汽车。中国人在当地开的赌场和酒店越来越多。据当地人介绍，他们并不反对中国人来投资，但是对柬埔寨政府与中国人之间的交易不透明，感到不爽。