日产对戈恩出逃表示遗憾 戈恩将公布日产“政变证据”

1月7日，日产汽车公司就日产汽车原会长卡洛斯·戈恩逃离日本，到达黎巴嫩首都贝鲁特一事发表声明指出：追究其责任的基本方针不会因其逃亡受到任何影响。

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日产方面指出：戈恩的逃亡是无视日本司法制度的行为，是极其遗憾的。日产方面还指出：戈恩的违规的从虚假记载报酬到挪用公司资产涉及多个方面，而且规模很大。

而美国FOX电视6日指出：戈恩被告将在记者会见中公布围绕他的日产职务的解职，与日本政府相关的物证与人名。

FOX电视在6日播放的“FOX财经”中指出:该电视台在上周末曾与戈恩直接对话。戈恩被告在当时指出：与此物证相关的日本政府相关者的名字将在8日的会见中明确指出。

戈恩重申了他的一贯主张：他的遭逮捕，是日产干部的阴谋，是因为他所主张的日产和雷诺的合并，因此以对他的解职为契机的一连串事件，是日产要把他赶出去的“政变”。他主张日本政府不希望日产被法国企业收买是自己被逮捕的背景。

另据报道，帮助戈恩逃亡海外的原美国陆军特种部队“绿色贝雷帽”成员透露：为戈恩隐身所用的箱子是去年12月29日的早晨运往旅店的，到达日本后仅仅13个小时，就把戈恩带出了海外。