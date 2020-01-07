韩总统再摇橄榄枝，重提推动金正恩访问首尔

朝鲜领导人金正恩宣布不再遵守暂缓核武试验几天后，韩国总统文在寅周二再次表示，希望推动金正恩访问首尔。但许多专家认为韩国总统的想法不现实，而且一些提议可能违反联合国制裁措施，因此不太可能变成现实。

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文在寅2018年9月访问平壤时，首次向金正恩发出邀请。当时，朝鲜半岛多年紧张的关系骤然松缓。但时过境迁，自2019年2月底美朝第二次高峰会晤在河内失败之后，紧张情势逐渐重回半岛。平壤近期也几次试射飞行物。平壤当局同时不断严词批评韩国政府，声称不会再与韩国展开讨论。一名朝鲜高层负责人近期甚至形容韩国总统是“胆怯但叫声响亮的狗”。

但文在寅显然并不在意这些不友好。周二，他在新年电视讲话中表示，他始终不懈地决心与朝鲜领导人会晤与对话。他在讲话中还提出愿与朝方商讨共同组队参加今年的东京夏季奥运会开幕式事宜。韩朝两国曾在2018年的韩国平城冬奥会开幕式上，在同一旗帜下入场，并组织统一团队参加女子冰球赛。韩朝共同要求组办2032年奥运会的想法一度也曾出现。文在寅似乎也仍然没有放弃这一想法，在周二的讲话中表示，对于半岛南北方来说，这可以是向世界展示南北方是同一个民族的黄金机会。

南北关系已经重回僵持。去年10月，平壤要求拆除了一家韩国企业在韩朝边境附近的金刚山修建的旅游设施。但文在寅表示，他将努力推动韩国民众朝鲜前往金刚山旅游，他也将推动重新开放开城工业园区。但文在寅的这两项提议如果兑现，将违背联合国对朝鲜的制裁措施。这些制裁措施旨在逼迫朝鲜放弃其弹道导弹等武器开发项目。

许多专家都认为韩国总统再次向金正恩摇动橄榄枝的做法完全不现实。首尔民间智库世宗研究院朝鲜问题专家郑相昌(Cheong Seong-chang)认为，朝鲜几乎不可能接受文在寅的提议。他向法新社表示，鉴于朝鲜几乎已宣布不再与美国讨论核问题，访问韩国对于金正恩来说就没有什么政治意义。

一名从朝鲜逃到韩国的研究员形容文在寅政府的策略是“无条件但不可能变成现实的爱情”。他认为，只要联合国维持制裁，韩国就几乎没有多少可操作的空间。