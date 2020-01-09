不炒第三次世界大战 伊朗与特朗普战技过招

图为伊朗报复美国而发射喀秋莎导弹伊拉克一落弹点

尽管美国国会众议院今天开会表决限制总统特朗普的伊朗战争发动权，一般认为，美国和伊朗避免发生公开冲突。美国总统特朗普表示，伊朗似乎正在回避与美国发生冲突，并暗示美国不会实施进一步的军事打击。此前，伊朗对美国军事基地发动了飞弹袭击，但打击手法似乎要刻意避免局势进一步升级。

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据华尔街日报今天报道说，美国和伊朗避免发生公开冲突。美国总统特朗普表示，伊朗似乎正在回避与美国发生冲突，并暗示美国不会实施进一步的军事打击。此前，伊朗对美国军事基地发动了飞弹袭击，但打击手法似乎要刻意避免局势进一步升级。

该报道说，在伊朗对美国在伊拉克的两处军事基地发动飞弹袭击后，美国总统特朗普回应说，美国和伊拉克均无人员伤亡，而美国会立即对伊朗实施更多经济制裁作为惩罚。与此同时，特朗普释放了避免进一步冲突的信号，他说“我们大家必须共同朝着与伊朗达成协议的方向努力，以使世界更安全、更和平。”

美国总统特朗普表示，伊朗似乎正在回避与美国发生冲突，并暗示美国不会实施进一步的军事打击。此前，伊朗对美国军事基地发动了飞弹袭击，但打击手法似乎要刻意避免局势进一步升级。

特朗普周三向全国发表电视讲话称，伊朗似乎有收手迹象，这对有关各方以及全世界都是好事。

在特朗普发表上述讲话几个小时后，伊拉克安全官员称，有两枚火箭弹落在巴格达绿区，那里是美国大使馆和其他外交使团所在地。这些官员说，火箭弹袭击没有造成人员伤亡，不清楚是谁发射了火箭弹。

伊拉克内政部一名官员称，其中一枚火箭弹落在距离美国大使馆只有80到100码（约合73至91米）的地方。美国大使馆没有立即回复记者的置评请求。

据光华网今天报道，美国商业卫星公司周三公布最新卫星照片显示，美军驻伊拉克基地确实有建筑物被夷为平地，但也有美国官员认为，伊朗刻意避免攻击人员聚集地点，以免造成重大死伤。

美国商业卫星公司星球实验室提供周三拍摄的伊拉克阿萨德空军基地卫星照，显示有5处地点遭到攻击，至少7栋建物毁损。据报道，其中3栋建筑结构似乎是飞机维修机棚。部分建物或结构已完全消失，其他仅部分存留。

报道引述美国有线电视新闻网报道指出，有特朗普政府官员认为，伊朗导弹刻意避开有美军驻守之处。一名国务院官员说，伊朗似乎借此向美国传达讯息：“我们可以（造成严重死伤），但我们没这么做。”该名官员还说，美国刻意让伊朗“做他们必须做的事情，但又不会让情势升级到杀害美国人”。

不过，美国参谋长联席会议主席、陆军上将米利却不这么认为，他说：“根据我所看见及我所知道的，他们（伊朗）有意造成建物损伤并摧毁军车及飞机等设备，也有意造成人员死伤，这是我个人看法。”

据该报道稍后说，两枚喀秋莎导弹在周四凌晨射进巴格达绿区，落在美国大使馆附近，传来两下爆炸声。暂未知是何人所为。据当地警方指，导弹落在距美国大使馆仅100米的位置，引起火警，幸没有造成伤亡。