乌克兰客机坠机案 曾先空中燃烧火球

乌克兰哀悼在伊朗坠毁客机惨案，今天定为全国哀悼日。关于乌克兰客机坠毁原因，仍然众说纷纭，但排除遭到军事打击坠机可能。根据伊朗民航组织公布1月8日乌克兰客机失事初步报告，乌克兰客机坠毁前在空中着火。乌克兰政府正在研究导致一架乌克兰客机在伊朗坠毁的几种可能原因。

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据路透社今天报道说，伊朗民航组织初步报告称乌克兰客机坠毁前在空中着火。

据伊朗民航组织公布1月8日乌克兰客机失事初步报告，称客机坠毁前在空中着火。

这家乌克兰客机周三从德黑兰起飞不久后坠毁，机上176人全部遇难。

伊朗民航组织报告援引地面目击者和一架高空飞行的过往飞机上的目击者称，乌克兰客机起火时还在空中飞行。

路透社说，乌克兰总统泽连斯基表示，政府正在研究导致乌克兰一架客机在伊朗坠毁的几种可能原因。这次失事导致机上来自七个国家的176名乘客和机组人员遇难。

泽连斯基在电视声明中要求人们不要利用、臆测、以阴谋论解释或草率评估此次坠机事件。

泽连斯基宣布1月9日为全国哀悼日。泽连斯基表示，将与伊朗总统通电话，加强合作以查找坠机原因。

路透社稍早报道说，一名加拿大安全部门消息人士表示，西方情报机构的初步评估是，周三在伊朗坠毁的乌克兰客机不是被导弹击落的。

这位不愿具名的消息人士说，西方情报机构认为坠毁的乌克兰国际航空公司波音737客机出现了技术故障。周三早些时候，乌航的一架客机从伊朗德黑兰起飞后不久坠毁，机上176人全部遇难。

在乌航坠机前不久，伊朗对美国领导的联军驻伊拉克的两个基地发动了一系列导弹袭击。

据该消息人士称，“西方情报机构的初步评估是，客机不是被导弹击落的。没有证据表明这一点，”这位消息人士补充称，西方情报机构认为最有可能的坠机原因是技术故障，称有一些证据显示飞机的一个引擎过热。

波音表示，对此不作进一步评论。波音在早些时候表示，正在与乌克兰国际航空公司联系，并准备提供帮助。