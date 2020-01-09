日本法务大臣一天召开两次记者会反驳戈恩

1月9日，日本法务大臣森雅子在日本时间凌晨和上午异例两次召开记者会，就日产汽车公司前会长卡洛斯･戈恩出境至黎巴嫩一事和他在8日召开记者会批判日本的司法制度进行反驳。

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森雅子指出：刚才逃亡的卡洛斯･戈恩被告人举行了记者会，他的这次出境，属于犯罪行为，国际刑警组织（ICPO）正在对他进行国际通缉。

森雅子指出：尽管戈恩被告人保证在法院所设定的不可逃匿、不可前往海外的条件下得以保释，但是却逃往国外，逃避刑事审判，这是在任何国家的制度下都不被允许的行为，而且他为了将这种行为正当化，在国外极力宣扬有关我国法律制度和这一制度运用的错误言论，我们对此是不能允许的。

在9日上午的记者会见中，森大臣指出：戈恩批判我国的司法制度是“人质司法”，但是正像我昨天所指出的那样，我国的刑警司法制度,在保障个人的基本人权的同时,为了明确案例的真相制定的适当的手续并适当地加以运用,戈恩的批判并不合适。

森大臣指出,戈恩批判我国起诉的有罪率为99%,不能得到公平的判决，但是,我国的检察制度,为了避免不具备被指控的实际根据的人承担产生损失的诉讼负担，因此是在取得确切的证据，具有高度的有罪判决的可能性的场合，才开始起诉的，这种法律的运用是在我国是已经确立的方法。

森雅子一天两次会见记者，可见戈恩的会见对日本产生了很大的冲击。

日本法务省主页9日还以日语、英语和法语刊登了森雅子在两次记者会的内容。