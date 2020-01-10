中东局势虽紧 日本维持发布派兵命令

日本防卫相河野太郎10日发布了向中东海域派遣海上自卫队护卫舰“高波”号和P-3C巡逻机的命令，任务是基于《防卫省设置法》的“调查研究”进行情报收集。巡逻机将于11日先行从那霸的基地出发，20日起开始活动。“高波”号2月2日起航，2月下旬开始活动。派遣规模巡逻机与护卫舰总计260人左右。由于是在美国和伊朗对立持续、局势不稳定情况下作出的决定，因此难以避免来自在野党的强烈批评。

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据共同社今天报道，日防卫相发布自卫队中东派遣命令。日本自卫队活动时间为到12月26日的约1年，也可能延长。这是以“调查研究”为依据的首次长期派遣。河野在记者会上强调：“中东的紧张局势高涨。正因如此，为确保日本相关船舶的安全才必需加强必要的情报收集活动。”河野称为保证从中东地区运往日本的石油进口不会中断，“将做好万全的准备”。

据该报道说，巡逻机还将在非洲东部索马里近海的亚丁湾参与打击海盗活动，加上收集情报将执行两项任务。如果海自在活动中发生不测事态，将基于《自卫队法》发出海上警备行动命令。使用武器保护的对象仅限日本籍船只。关于有日本人乘坐的外国籍船只，据称可以采取发出警告的应对措施。

报道称，活动海域限定为阿曼湾、阿拉伯海北部、曼德海峡东侧的公海。为避免刺激与日本有着友好关系的伊朗，没有把该国毗邻的霍尔木兹海峡和波斯湾包含在内。

本次派遣定位为不参加旨在确保霍尔木兹海峡安全的美国主导的意愿联盟，而是日本单独采取的措施。海自在情报收集中获得的情报计划与美军等共享。

共同社说，政府在去年12月27日的内阁会议上决定向中东派遣海自。