美军无人机再出击 塔利班分离司令遭击毙

阿富汗及军方消息人士今天透露，美国空袭阿富汗西部省分赫拉特（Herat），击毙自塔利班组织分离的派系指挥官及数个武装分子。

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据法新社今天报道说，美国无人机出击，击毙自塔利班分离派系指挥官。

据阿富汗赫拉特省长发言人法哈蒂（Jailani Farhad）表示，塔利班分离派系指挥官南亚雷（Mullah Nangyalay）是在接近伊朗边界的辛丹区（Shindand）被击毙。

2013年塔利班创始人奥马尔（Mullah Omar）辞世后，南亚雷脱离塔利班，加入了一个自塔利班分离的规模较小派系，这个派系由指挥官拉苏尔（Mullah Rasool）领导。

赫拉特省一名高阶警官透露，空袭是由美国无人机执行。

据驻阿富汗美军发言人证实，他们发动「支援阿富汗部队的防卫性空袭」。

法新社报道说，塔利班已与美国谈判一年多，美方希望以美军撤离换取塔利班的安全保证，为阿富汗内部展开和平谈判铺路。