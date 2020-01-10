美英加乌多国指控伊朗导弹击毁班机 德黑兰仍否认

美国官员和加拿大总理表示，一枚伊朗导弹本周在该国上空击落了一架乌克兰客机。美国方面指伊朗意外击落了该飞机。中国微信疯传该飞机上疑有伊朗核专家外逃而遭伊朗当局下令击毁。纽约时报今天报道说，伊朗武装部队发言人驳斥了坠机与军事行动有关，并称“无论我们做什么，都是为了保护和保卫我们的国家和人民”。

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路透社今天自基辅报道指出，乌克兰称失事客机有可能是遭导弹击落，但尚未证实。乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)周五表示，并未排除一架乌克兰客机本周是在伊朗遭导弹击落的可能性，但尚未证实。他称周五稍晚将与美国国务卿蓬佩奥讨论空难调查。

加拿大总理特鲁多周四表示，加拿大从多个渠道获得的情报显示，周三在德黑兰附近坠毁的乌航客机是被伊朗发射的地对空导弹击落的。

有报道称，该航班上有60多位加拿大科学家。

路透社说，法国外交部长勒德里昂今天接受法国媒体采访表示，法国可以协助调查周三在伊朗发生的乌克兰客机坠毁事件。勒德里昂对RTL电台表示，“重要的是要尽可能澄清事实，尽快调查清楚。”

加拿大总理特鲁多周四表示，加拿大从多个渠道获得的情报显示，周三在德黑兰附近坠毁的乌航客机是被伊朗发射的地对空导弹击落的。

伊朗驻国际民航组织(ICAO)代表Farhad Parvaresh周四表示，法国也可以参与调查，因为法国是参与制造失事飞机引擎的国家之一。

勒德里昂警告伊朗最快于明年尽可能获得核武器。

华尔街日报今天报道，美国、加拿大和英国官员认为，周三一架从德黑兰起飞后不久坠毁的乌克兰客机是被伊朗误射击落的，所用武器是俄罗斯制造的地对空飞弹系统。

美国一名官员周四称：“我们高度相信这架客机是被伊朗击落的”，他称，在飞弹发射不久前，该飞机被伊朗用来瞄准飞弹的雷达追踪。这名官员指击落飞机的武器是一个俄罗斯造的SA-15地对空飞弹系统，也被称为Gauntlet。

伊朗否认了这一指控，一名政府发言人称这是个“大谎言”。

美方另外一名官员指出，支持美方看法的一个因素是，残骸散布范围很广。这名官员称，机械故障导致的坠毁事故残骸散布范围较小。

法新社报道称，美国参与调查伊朗坠机案但不揣测事故起因。

美国国家运输安全委员会（NTSB）今天表示，将加入针对乌克兰航空波音飞机坠毁于伊朗的调查。国家运输安全委员会在推特（Twitter）声明表示，已收到伊朗有关昨天坠机事件的正式通知。

这架飞机是美国制造的波音（Boeing）737，8日自伊朗首都德黑兰的机场起飞后数分钟就坠毁，机上176人全数罹难，当时伊朗才刚发射飞弹攻击美军驻在伊拉克的基地。

专门调查交通事故的国家运输安全委员会表示，如同向来参与的任何一项调查，这次也不会揣测坠机原因。

据纽约时报今天报道，美国及其盟国官员周四表示，本周一枚伊朗导弹意外将一架乌克兰喷气式客机从伊朗上空击落，机上无人生还，这给华盛顿和德黑兰之间不断升级的军事冲突增添了悲剧性的尾声。

加拿大总理贾斯汀·特鲁多(Justin Trudeau)说，加拿大掌握的情报显示，一枚伊朗地对空导弹击落了这架飞机，机上载有乘客和机组人员约176人，其中有63名加拿大人。特鲁多说，他的结论是基于对证据的初步审查，但他呼吁进行全面调查，“以排除任何疑问”。

“我们认识到这可能是无意的，”特鲁多在渥太华举行的新闻发布会上说。“证据非常清楚地表明了坠机可能并且可信的原因。”



纽约时报说，一名美国官员说，美国官员对伊朗人将这架客机错误击落的结论具有“高度信心”。这位官员表示，伊朗空中防御系统SA-15发射的两枚导弹击落了客机。

乌克兰的一架波音737-800型客机在周三早晨坠毁。据伊朗周四发布的初步报告称，起飞数分钟后，飞机在巨大的爆炸中坠毁，此前飞机试图返回德黑兰机场。该报告说，这架飞往乌克兰首都基辅的飞机在坠毁前曾起火，但没有发出求救信号。

尽管美国和伊朗现在似乎都在避免更大的军事对抗，但新情报表明，飞机坠毁造成的人员死亡是两国之间紧张关系加剧的直接结果。

该报说，专门用来跟踪导弹发射的美国卫星探测到了伊朗发射短程拦截导弹。官员们表示，美国情报机构后来截获伊朗的通讯，确认是SA-15系统击落了这架乌克兰客机。

一台监控镜头捕捉到撞击的画面 起初是黎明前的黑暗，随后远处发出一连串刺眼的光芒，接着便是燃烧的残骸如风暴般散落。

该报道说，灾难的境况使人们怀疑客机是被导弹击落的。坠机事件发生于伊朗向在伊拉克的美国目标发射多枚弹道导弹几个小时后，德黑兰大概正在为美国可能的报复做准备。

据军事文献，SA-15导弹可在中低空对飞机和制导武器进行拦截。它的最大射程为15.5英里，可以在高达32800英尺的高度拦截飞机和导弹。SA-15是一种移动系统，如果官员认为美军在导弹袭击后打算反击，那么SA-15可能是伊朗军方为了保卫机场而部署的。如果伊朗人认为美国将用导弹袭击他们的机场或其他设施，SA-15系统会用来尝试拦截导弹。军事文献显示，SA-15可以跟踪多个目标，并试图同时击落两个目标，这意味着它可以几乎同时发射多枚导弹。

据法新社昨天发自伦敦的报道说，英国首相约翰逊指出，目前有“大量资讯”指乌克兰国际航空一架波音737飞机坠毁、造成机上176人全数罹难是伊朗飞弹击中所致。

约翰逊发表这项说法前，加拿大总理特鲁多也发出类似讯息。

约翰逊针对这起空难发表声明说：“现在有大量资讯显示，这班飞机是由一枚伊朗地对空飞弹击落，很有可能是无意间造成的。”这班飞机上有4名英国籍乘客。

约翰逊还表示：“我们正与加拿大和国际伙伴密切合作，现在需（对这起空难）展开完整、透明的调查。”此外，这位英国首相也吁求“即刻且尊敬地将罹难者送回他们的国家，让家属处理善后”。