泰国首都曼谷发生反政府竞跑活动

泰国民众参加星期天（12日）举行一场反独裁竞跑，以示对巴育政府最新一轮的不满。这是现任总理巴育政府面临的最大一场异议活动。路透社报导说，参加竞跑者在破晓前身穿运动服、色彩繽纷的鞋子现身曼谷一座公园，参加“为反独裁而跑”活动。主办单位表示，登记参加的民众已经破万。

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路透社报道，泰国警方估计，有近1万3000人参加这场反独裁竞跑活动，全长2.6公里。出席竞跑的包括泰国反对党领导人魁塔纳通。塔纳通前对法新社说：“你可以感受到人民的愤怒，以及他们对政府的失望”。他说，“我认为这是泰国全面改变的第一步”。竞跑参与者在跑步过程中还不时喊口号，例如“巴育，滚出去！”，“民主万岁！”曼谷法政大学社会学和人类学系主任安努森表示：“这是政变以来最大的聚会。”他补充说，这项活动的无害性质促使人们比平时更多地参与。一位政府发言人说，这次活动在符合人权活动的框架下举行，没有违反任何法律。

策划周日这场活动的塔纳瓦表示，活动目的在替异议人士开闢一个公开空间，来抵抗巴育发动政变后，在他的文人政府下持续至今的政治压迫。塔纳瓦说：“我们希望让大家觉得，站出来诉求自己的权利和表达自己的想法是可以做的事情”。

与此同时，上千名巴育支持者也于同日出席另一场竞走活动力挺巴育，回应反对派的呼声。在距离约14公里的另一个公园举行的“为叔叔加油”活动，表明了对巴育的支持。出席人数也高达数千人。