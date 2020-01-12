美军定点消灭传有失手

据美国媒体报道，美国在实施“定点清除”伊朗高级将领苏莱曼尼的当天晚上，还计划在也门同时采取另一个属于高度机密的行动，但是没有成功。德国之声的相关报道没有给予细节。

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据上报报道，美国宣布扩大制裁伊朗，斩首也门伊朗军官不成。

报道引述美国政论网站《Arios》指出，据了解美国除了对苏莱曼尼攻击，美军也同时对身在也门某位伊朗官员攻击，但未能成功。报道又指出，五角大楼对苏莱曼尼为目标，是因评估他为“积极制定袭击计划，并对在伊拉克和整个地区的美国外交官和军人为目标”的角色。

报道指美国总统特朗普在10日向大众新闻（Fox News）回应袭击时称，接到情报指伊朗计划袭击四家美国大使馆，故先下手为暗杀苏莱曼尼。

据德国之声报道，美国要“定点清除”的不仅仅是苏莱曼尼。

据美国媒体报道，美国在实施“定点清除”伊朗高级将领苏莱曼尼的当天晚上，还计划在也门同时采取另一个属于高度机密的行动，但是没有成功。该报道据称计划在也门实施的绝密行动动的打击目标是令人恐惧的伊朗革命卫队圣城旅（Al-Kuds）旅高级指挥官沙赫莱（Abdul Resa Schahlaei）。

据《华盛顿邮报》援引两名未透露姓名的美国高级政府官员以及美国有线电视新闻网CNN援引2名知情者的话说，沙赫莱负责圣城旅的财务工作，被认为是最重要的指挥官之一。由被炸死的伊朗军事战略家苏莱曼尼生前指挥的圣城旅隶属于伊朗精锐部队-伊朗革命卫队。

该报道说，因此，清除苏莱曼尼和沙赫莱的命令几乎是在同一时间下达的。报道说，由于针对沙赫莱的行动并未取得预期的成功，因此美国政府未对此行动进行公开评论。 《华盛顿邮报》援引美国一位高级官员的话说："如果我们杀了他，我们将在当晚公布与众。"五角大楼发言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）向该报表示："国防部不会讨论每一项计划实施的"中东"军事行动。去年12月，美国为捉拿苏莱曼尼悬赏1500万美元。



该报道称，苏莱曼尼的死亡导致波斯湾的紧张局势加剧。周三（1月8日）凌晨，伊朗革命卫队出于报复向驻伊美军基地发射了数枚导弹。也是在同一晚上，伊朗的一枚导弹"意外"击中一架乌克兰客机，造成机上176人丧生。

即使在美国，对苏莱曼尼的袭击也并非没有争议。受到指责的美国政府被迫为这一导致严重后果的行动进行辩护。特朗普总统一直坚称，苏莱曼尼策划杀害美国公民的行动临近。

特朗普在在接受福克斯新闻电视台采访时再次谈到了这个话题。他说："伊拉克首都巴格达的大使馆很可能遭到袭击。我还要透露的是，我相信遭到袭击的可能会有4家大使馆。"

报道称，由反对派民主党人统治的众议院周四（1月9日）通过了一项决议。该决议强迫特朗普未来必须将所有的军事行动计划通报国会。