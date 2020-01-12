苏莱曼尼案与导弹击机案发酵 伊朗突发民众示威直呼独裁下台

伊朗官方承认意外击落乌克兰民航飞机，在国内引发反政府示威浪潮，大批示威者指控政府隐瞒事件，不满军方错误击落乌克兰国际航空公司客机PS752，造成176人死亡，众人高喊“哈梅内伊可耻，离开国家”、“骗子去死”等反政府口号，又要求哈梅内伊下台。伊朗罕见允许半官方媒体报道此示威。稍早，美国财长努钦许诺将给予帮助调查坠机事件人员制裁豁免。

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据路透社稍早报道说，美国财政部长努钦周五表示，美国财政部将给予任何参与调查周三乌克兰国际航空公司一架波音737-800客机在伊朗坠毁事件的美国人或其他人的制裁豁免。

美国国家运输安全委员会周四晚间表示，应伊朗的邀请，它已同意成为坠机事故调查的授权代表。努钦在白宫新闻发布会上表示，“无论是美国人还是其他人，财政部将对‘帮助推动调查’的任何人给与制裁豁免。”

据光华网今天报道，不满军方隐瞒击落乌客机真相，伊朗逾千示威者促哈梅内伊下台。该报道说，波斯湾刚避过爆发战争的危机，伊朗却又陷入另一波反政府示威浪潮，示威者指控政府隐瞒事件，高呼“独裁者去死”的口号，并要求最高精神领哈梅内伊下台。

首都德黑兰昨天晚上逾千名示威者在德黑兰多间大学集会，向空难死者致送鲜花及燃点触光悼念。悼念集会之后演变成示威，示威者指控政府隐瞒事件，高呼“独裁者去死”的口号，并要求最高精神领哈梅内伊下台。

该报道说，大批民众抗议，不满军方错误击落乌克兰国际航空公司客机PS752，造成176人死亡，众人高喊“哈梅内伊可耻，离开国家”、“骗子去死”等反政府口号，又要求哈梅内伊下台。有人更撕毁被击杀的革命卫队军头苏莱曼尼的肖像，并要求政府彻查真相。全副装备的防暴警员其后封锁附近街道，并施放催泪弹及出动水炮车清场。

美国总统特朗普推文表示与抗议者同在，承诺他的政府将继续与他们团结一致。示威活动爆发后，美国总统特朗普随即在推特上用波斯语和英语发了一条支持抗议者的消息，承诺他的政府将继续与他们团结一致。特朗普说，“我要对勇敢、长期受苦的伊朗人民说：自从我就任总统以来，我一直和你们站在一起，我的政府也将继续和你们站在一起。我们正密切关注你们的抗议，并被你们的勇气所鼓舞。”

特朗普随后迅速发布了第二条推文，呼吁伊朗允许人权倡导者监督国内的重大抗议活动，并警告政府不要采取任何严厉行动。据特朗普写道:“伊朗的政府必须允许人权组织从现场监督和报道伊朗人民正在进行的抗议活动的事实。不能再有对和平抗议者的屠杀，也不能再有互联网被关闭。全世界都在关注。”

伊朗军头被美军击杀后，国内大部分民众枪头一致对外，但军方周六承认于上周三击落乌克兰客机后，成为民情转捩点。伊朗反对派绿色运动领袖卡鲁比要求哈梅内伊下台，并质疑当局迟迟没有向公众交代空难的真正原因。报道指，伊朗击落客机，加上事后缺乏透明度，连同对被美军击杀的苏莱曼尼一事的表现克制，均燃点国民对领导人不满的怒火。

伊朗周六爆发新一轮反政府示威浪潮，英国驻伊朗大使马卡伊雷因被指煽动反政府示威，在德黑兰被捕，其后获释。但这已惹英国不满。