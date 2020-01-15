俄总统宣布修宪后梅德韦杰夫政府突然请辞

2020年1月15日，俄罗斯总统普京在议会发表年度讲话，宣布将推出一系列修宪措施，以加强议会职能。

俄罗斯政坛15日接连传出引发震动的消息。先是总统普京当日在议会发表年度讲话时表示，他将提出一系列修宪措施，交付俄罗斯人表决。普京讲话结束不久，梅德韦杰夫政府就宣布辞职，但将继续处理政府日常事务。观察人士认为，普京可能开始为2024年任期届满后布局。

广告 继续浏览后续

普京15日下午在杜马发表年度讲话。他历数俄罗斯需要面对的诸如人口危机、贫困问题等挑战之后，提议修改宪法，加强议会职能，但不改变目前的总统制架构。普京表示，他有意将相关修宪措施提交俄罗斯人投票表决。

修宪措施的核心内容是加强议会在政府组建过程中的职能。目前，杜马只能认可总统提出的总理人选。普京希望，政府总理今后由杜马选举产生，总统必须任命杜马提出的人选。

俄罗斯议会两院目前都由亲普京的政治力量把持，从不违背普京的意愿。

普京还提议修宪，加强地区政府的职能、禁止政府成员和法官拥有外国居住权、要求所有总统竞选人参选前25年必须生活在俄罗斯境内，等等。但普京强调，俄罗斯仍然实行总统制，总统仍然有权解除政府成员职权，所有安全机构的负责人均由总统任命。

分析人士以及俄罗斯反对派均认为，普京的修宪举动是在为2024年他任期届满后布局。按照现行宪法，普京在2024年完成两任总统任期之后，不能再度参选。

普京在讲话中并没有对总统任期做出具体说明，只是含糊地提到有关总统任期限制的条款会有变化。

普京讲话结束后不久，总理梅德韦杰夫就宣布政府集体辞职，以便总统可以采取一切必要措施。普京感谢梅德韦杰夫政府几年来的工作，要求政府继续处理日常事务。

梅德韦杰夫是普京最亲近的合作者。他曾在2008年至2012年间出任总统，以便普京可以绕过宪法对总统任期不得超过连续两任的限制。

据悉，梅德韦杰夫随后将出任俄罗斯安全委员会副主席。该委员会主席为普京。