日美韩外长会谈一致认为目前不能放松制裁朝鲜

日本外相茂木敏充、美国务卿蓬佩奥、韩国外长康京当地时间14日在美国西部旧金山郊外举行三国外长会谈。在制裁朝鲜方面，三国外长一致认为目前缓和对朝鲜的制裁时期尚早。

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在会谈中，三方确认在针对朝鲜的政策上日美韩三方将紧密合作。三方要求朝鲜克制，停止挑衅行为。茂木敏充在会谈后向记者们表示：三方一致认为：支持通过美朝对话，实现无核化，而现阶段缓和对朝鲜的制裁时期尙早。

韩国外长康京和表示：在美朝对话没有进展的状况下，南北对话很重要。

在谈及与朝鲜进行旅游合作时康京和表示：这是与制裁问题无关的事业。

康京和在会谈后指出：美国理解韩国方面的希望。

会谈约进行了50分钟，茂木敏充向美韩两国外长呼吁为早日解决朝鲜绑架日本人问题提供合作。在这以后，茂木敏充也与蓬佩奥举行了双边后谈。茂木对中东形势不断紧迫表示担忧，表示为了缓和紧张状态，当事者的外交努力是十分重要的。双方一直认为：应该回避事态的升级。

日韩外长也举行了双边会谈，围绕韩国最高法院有关原朝鲜半岛强征劳工的判决等展开讨论，但是双方没有达成妥协。

而正在美国访问的日本防卫大臣河野太郎，也于14日在华盛顿郊外的国防部与美国防部长埃斯珀举行会谈，双方一致同意在即将迎来《日美安全保障条约》签署60周年之际，加强和巩固日美同盟。